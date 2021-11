Sudán.- El primer ministro asegura que ha ordenado la liberación de los detenidos tras el golpe de Estado en Sudán

Hamdok da orden a las fuerzas de seguridad de no reprimir las protestas convocadas para este jueves



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, ha asegurado que ha ordenado la liberación de todos los detenidos tras el golpe de Estado del 25 de octubre y ha reclamado a las fuerzas de seguridad que no intervengan contra las protestas convocadas este jueves en el país africano.



Hamdok ha indicado que se ha reunido con el subdirector de la Policía sudanesa, Sadiq Alí Ibrahim, para discutir la situación de seguridad durante las protestas convocadas hoy contra la asonada y el acuerdo alcanzado el domingo para su vuelta al cargo.



Así, ha señalado en declaraciones a la prensa que ha trasladado a Alí Ibrahim que inicie los procedimientos para la liberación de todos los detenidos en la capital, Jartum, y otras ciudades, con efecto inmediato, tal y como ha recogido la emisora sudanesa Radio Dabanga.



Hamdok ha hecho además hincapié en que las fuerzas de seguridad no deben actuar para reprimir las protestas y ha argumentado que ello "va contra el acuerdo político". En este sentido, ha subrayado que "la manifestación pacífica es un derecho inherente" de la población.



Las autoridades continúan manteniendo bajo detención a un gran número de políticos, activistas y miembros de 'comités de resistencia' pese a la firma del acuerdo entre Hamdok y el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan.



En este sentido, el primer ministro ha argumentado que "el acuerdo político no tiene valor alguno si no se aplica la liberación de los detenidos", una de sus principales exigencias a Al Burhan de cara a iniciar conversaciones para solucionar la crisis abierta por la asonada del 25 de octubre.



El propio Hamdok aseguró el martes que revisará todos los nombramientos anunciados por las autoridades militares durante el periodo que transcurrió entre el golpe de Estado y el acuerdo político para su restitución en el cargo.



El acuerdo fue alcanzado en medio de las críticas internacionales contra las autoridades militares por la represión de las últimas protestas contra el alzamiento, que se han saldado con al menos 40 muertos, según el Comité de Médicos Sudaneses.



Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno había iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.