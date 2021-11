Sánchez Martínez en el Real Madrid-Sevilla

El árbitro Sánchez Martínez, en una imagen de archivo.- EFE/MARISCAL

Madrid, 25 nov (EFE).- El árbitro del Comité Murciano José María Sánchez Martínez dirigirá el próximo domingo día 28 el partido Real Madrid-Sevilla (21.00h), de la decimoquinta jornada de LaLiga Santander, en el que el vasco Ricardo De Burgos Bengoechea ejercerá como VAR, según las designaciones confirmadas por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

== LaLiga Santander (JORNADA 15)

. Athletic Club - Granada

Árbitro: Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)

VAR: Carlos Del Cerro Grande (C. Madrileño)

. Alavés - Celta de Vigo

Árbitro: Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

VAR: David Medié Jiménez (C. Catalán)

. Valencia - Rayo Vallecano

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas)

VAR: José Luis González González (C. Castellano-Leonés)

. Mallorca - Getafe

Árbitro: Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

. Villarreal - Barcelona

Árbitro: César Soto Grado (C. Riojano)

VAR: José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

. Betis - Levante

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño)

VAR: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

. Espanyol - Real Sociedad

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano)

VAR: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

. Cádiz - Atlético de Madrid

Árbitro: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

. Real Madrid - Sevilla

Árbitro: José María Sánchez Martínez (C. Murciano)

VAR: Ricardo De Burgos Bengoechea (C. Vasco)

. Osasuna - Elche

Árbitro: Isidro Díaz De Mera Escuderos (C. Castellano-Manchego)

VAR: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

== LaLiga SmartBank (JORNADA 18)

. Alcorcón - Lugo

Árbitro: Raúl Martín González Francés (C. Las Palmas)

VAR: Aitor Gorostegui Fernández (C. Vasco)

. Mirandés - Oviedo

Árbitro: Rafael Sánchez López (C. Murciano)

VAR: David Pérez Pallas (C. Gallego)

. Burgos - Málaga

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (C. Las Palmas)

VAR: Saúl Ais Reig (C. Valenciano)

. Almería - Huesca

Árbitro: David Gálvez Rascón (C. Madrileño)

VAR: Víctor Areces Franco (C. Asturiano)

. Sporting de Gijón - Fuenlabrada

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (C. Extremeño)

VAR: Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)

. Valladolid - Cartagena

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño)

VAR: Daniel Ocón Arráiz (C. Riojano)

. Leganés - Las Palmas

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán)

VAR: Daniel Ocón Arráiz (C. Riojano)

. Amorebieta - Zaragoza

Árbitro: Oliver De La Fuente Ramos (C. Castellano-Leonés)

VAR: Víctor Areces Franco (C. Asturiano)

. Ibiza - Ponferradina

Árbitro: Luis Mario Milla Alvendiz (C. Andaluz)

VAR: Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)

. Tenerife - Real Sociedad

Árbitro: José Antonio López Toca (C. Cántabro)

VAR: Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego)

. Eibar - Girona

Árbitro: Iván Caparrós Hernández (C. Valenciano)

VAR: Daniel Trujillo Suárez (C. Tinerfeño).