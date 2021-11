Ruggeri dice que Maradona era "el mejor de todos"

El exjugador de fútbol argentino Óscar Ruggeri habla durante un homenaje a Diego Armando Maradona tras un año de su muerte, este 25 de noviembre, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raul Martínez

Montevideo, 25 nov (EFE).- Diego Armando Maradona era "el mejor de todos". Así lo define su amigo, compañero de hazañas y exjugador de fútbol Oscar Ruggeri, durante un homenaje que la Conmebol hizo este jueves en Montevideo al astro argentino por el primer aniversario de su fallecimiento.

Con casi 11 años como compañeros defendiendo a la selección argentina, 'el Cabezón' dijo a Efe que Maradona era alguien que siempre les hacía "más fáciles las cosas", tanto dentro como fuera de la cancha.

"Me tocó en el 81 en Boca, 83 en la selección hasta el 90, después estuvo suspendido hasta que en el 94 volvimos, casi 11 años. Fue el gran capitán que tiene que tener un equipo, un líder que lo acompañamos y por suerte salieron las cosas bien", describió Ruggeri.

Si bien sostiene que tiene "un millón de anécdotas", el argentino recordó entre risas las cosas que hacían para que Maradona se molestara.

"Íbamos caminando por la calle con todo el mundo siguiéndolo y a él no le gustaba que le toquen el hombro y el pelo, la gente nos venía a decir a nosotros si le podíamos decir a Diego que se saque una foto, y le decíamos: 'andá y tocale el hombro'. ¡Las reacciones de Diego!", exclamó.

Además, Ruggeri enfatiza que Maradona era "el mejor de todos" a la hora de entrenar y de tomar "las grandes decisiones".

Sobre la Libertadores, que se definirá este sábado en el estadio Centenario de Montevideo con el juego entre Flamengo y Palmeiras, dijo que es la copa "más importante" para los clubes.

Asimismo, sostuvo que si bien Flamengo tiene más plantel y Palmeiras es un equipo "más guerrero", en una final no hay favoritos.

Ruggeri participó en el homenaje que la Conmebol hizo a Maradona en la Embajada del Hincha, espacio lúdico en el marco de la final de la Copa Libertadores donde los aficionados pueden asistir a charlas y, entre otras diversiones, disfrutar de música, comida o videojuegos.