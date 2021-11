R.Checa.- Hospitalizan al presidente de República Checa por COVID-19 horas después de recibir el alta

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de República Checa, Milos Zeman, ha sido hospitalizado este jueves tras dar positivo por coronavirus, horas después de recibir el alta tras pasar casi dos meses ingresado por problemas médicos que no han sido especificados.



Zeman había abandonado el Hospital Militar Central en una ambulancia y junto a un convoy con varias limusinas para su traslado al castillo de Lany, donde estaba previsto que el viernes el mandatario nombre al nuevo primer ministro del país, Petr Fiala, que por ahora ha quedado en el aire.



No obstante, horas después CNN Prima NEWS y Frekvence 1 han informado de que el presidente ha sido trasladado de vuelta al hospital debido a su contagio por coronavirus. El mandatario había recibido recientemente la tercera dosis de la vacuna contra la enfermedad.



El portavoz del presidente, Jirí Ovcácek, no ha negado ni ha confirmado la información difundida por los medios de comunicación checos, aunque se espera que se emita una declaración a lo largo de la noche.



Zeman fue ingresado el 10 de octubre por problemas médicos que no fueron especificados. Sin embargo, el cirujano Pavel Pafko, miembro del consejo médico del presidente, había señalado con anterioridad que Zeman sufre una enfermedad hepática crónica.



El jefe de Estado abandonó a principios de noviembre la unidad de cuidados intensivos tras haber pasado casi un mes en el hospital. Su hospitalización se produjo tan solo un día después de la celebración de las elecciones legislativas checas, en las que la coalición liderada por el Partido Cívico Democrático (ODS, por sus siglas en checo) venció en las urnas frente a la Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, por sus siglas en checo) del actual primer ministro, Andrej Babis.



El mandatario checo, de 77 años, ha sido hospitalizado varias veces en los últimos años. El año pasado se sometió a una intervención quirúrgica por un brazo roto, que se rompió en una caída. Padece neuropatía y diabetes y este año ha comenzado a usar una silla de ruedas.