Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy jueves, 25 de noviembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de canciones en tu plataforma de streaming favorita.

Eso lo tiene claro Spotify, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus listas de reproducción. Ahí, se organizan según las preferencias de los oyentes en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, no le pierdas el ritmo a la música más famosa.

1. Easy On Me

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Adele. Quizás por esto es que «Easy On Me» debuta en el ranking directamente en el primer puesto, pues alcanzó un total de 1.785.493 reproducciones.

2. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

Tras acumular 1.573.159 reproducciones, «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift se mantiene en segundo lugar.

3. Oh My God

«Oh My God», interpretado por Adele, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.302.634 reproducciones.

4. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

El sencillo más reciente de Lil Nas X ya se vislumbra como un nuevo clásico. «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.107.169 más de reproducciones.

5. Smokin Out The Window

Cosechar éxitos es sinónimo de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Smokin Out The Window», debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.050.615 reproducciones de primera entrada?

6. STAY (with Justin Bieber)

«STAY (with Justin Bieber)» de The Kid LAROI sigue abriéndose camino en las listas. Con 974.216 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición sexta.

7. Heat Waves

Lo más nuevo de Glass Animals, «Heat Waves», entra directamente al séptimo lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 902.291 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

8. Can I Get It

Un número tan favorable como 887.925 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Adele va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la octava posición.

9. I Drink Wine

«I Drink Wine» de Adele va en descenso: ya llega al noveno lugar. Sus 837.836 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. My Little Love

«My Little Love» de Adele se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 823.053 reproducciones.

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Spotify!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Spotify es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.