Portaltic.-TCL lanza sus nuevos inalámbricos Moveaudio S180 con sistema de cancelación de ruido

MADRID, 24 (Portaltic/EP)



El fabricante tecnológico TCL ha lanzado sus nuevos auriculares inalámbricos Moveaudio S180, que forman parte del catálogo de productos de 2021 de la compañía, en el que también se incluyen novedades como robots aspiradores y purificadores de aire.



Los nuevos auriculares de la marca, Moveaudio S180, presentan un sistema cancelación de ruido activa (ANC, en inglés) que bloquea el ruido ambiente y cuenta con micrófono dual. Si se activa este modo, cada auricular alcanzan hasta cinco horas de autonomía, aunque tienen una hora más si se desactiva este sistema de cancelación de ruido.



Moveaudio S180 ya están disponibles por un precio de 59,90 euros y son compatibles con Bluetooth 5.0, Google Fast Pair y Google Assistant. Estos se unen a la gama de auriculares TCL encabezada por el modelo S600, con cancelación híbrida de ruido y cuya batería alcanza 32 horas de autonomía (8 horas cada auricular sin cancelación de ruido). Se pueden comprar por 149 euros.



TCL ha presentado también sus últimas novedades en el apartado de electrodomésticos. Se trata de dos robots aspiradores y dos purificadores de aire, de los que la compañía aún no ha confirmado su fecha de lanzamiento, tal y como ha indicado a Europa Press.



Sweeva 1000 es un robot aspirador que presenta una potencia de 1500 Pa con un modo de limpieza inteligente y 120 minutos de funcionamiento con una sola carga. Mientras, Sweeva 2000, su modelo más avanzado, tiene una potencia de 2000 Pa y una batería de 2900 mAH. Tiene una autonomía de 150 minutos.



Las otras novedades de TCL se refieren a los purificadores de aire Breeva A3W (con tecnología de luz ultravioleta) y A5W (sistema de filtrado 5 en 1). Ambos modelos están fabricados con sensores dobles que controlan la calidad del aire, son combatibles con Google Assistant, TCL Home y Alexa, y permiten la entrada del aire en 360º. Integran filtro HEPA H13, con una vida de 2.160 horas, y se puede comprar en blanco y negro.



CATÁLOGO 2021



Además, la marca ha repasado los productos que ha lanzado este año, como televisores, barras de sonido y electrodomésticos. Entre ellos, tres televisores que soportan 4K y disponen de Android TV, disponibles desde 50 pulgadas (TLC 172 Series) hasta 75 pulgadas, en el caso del modelo TCL C72+ Series. Todos ellos cuentan con un sistema de sonido integrado ONKYO y Dolby Atmos.



Entre los artículos que ha lanzado TCL a lo largo de 2021 también se encuentran dos barras de sonido, ambas reconocidas por European Imaging and Sound Association (EISA). La primera de ellas, TS8132, cuenta con una potencia de audio máxima de 350 W e incluye Chromecast integrado. También funciona con Google Assistant, Apple Airplay y Alexa, de Amazon. Esta en concreto recibió el premio EISA Best Buy Soundbar 2021-2022.



Por su parte, el modelo TS9030 Ray-Danz, al igual que la barra anterior, permite una experiencia inmersiva Dolby Atmos y puede alcanzar los 540 W de potencia máxima de audio. Esta barra de sonido ganó el mismo premio en 2020-2021.



Otros de los dispositivos de la firma que también ha destacado la compañía son siete modelos de 'smartphones' de la serie 20 (tres de ellos con 5G); las tabletas TCL 10 Tab Max y TAb 10S; dos refrigeradores inteligentes (TCL RP505SXF0 y RB315GN1210); una lavadora (TCL FF0914SD0ES) con detección automática de carga y velocidad de centrifugados de 1400 RPM; así como tres aires acondicionados, dos de ellos portátiles (TAC-12CPB/NZW y TAC-14CPB/NZW).