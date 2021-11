Portaltic.-Niantic se asocia con Fold para crear un videojuego con premios en criptomonedas similar a Pokémon GO

25-11-2021 Fold AR, nuevo trabajo resultado de una colaboración entre Niantic y Pokémon Go POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA FOLD APP



Niantic, la compañía de desarrollo estadounidense que firma Pokémon GO, se ha asociado con Fold, una empresa que ha creado una aplicación que permite obtener recompensas en Bitcoin por compras cotidianas, para lanzar un videojuego en el que se integren las criptomonedas.



La aplicación de Fold ha integrado una nueva experiencia de realidad aumentada similar a Pokémon GO, en la que los usuarios deben capturar estas criptomonedas que se encuentran escondidas en espacios reales.



Por el momento, esta experiencia de realidad aumentada está disponible en versión beta de forma limitada, tal y como ha confirmado Fold en un comunicado.



Para acceder a ella, primero es necesario pasar por la aplicación de Fold y abrir la pestaña Play (Jugar). Se estima que cada diez minutos aparece un nuevo bloque que, si se el usuario abre, descubre nuevas recompensas para los jugadores.



Estas recompensas incluyen Satoshis, la unidad más pequeña de Bitcoin, llamada así en honor a Satoshi Nakamoto, uno de los creadores del protocolo Bitcoin (una unidad equivale a 100 millones de Satoshis).



Los titulares de tarjetas Fold pueden acumularlas para beneficiarse de ellas por ser usuarios de la aplicación. No obstante, el juego es de libre acceso y de carácter gratuito. Solo es necesaria la descarga de Fold App, a través de App Store o Google Play. Por el momento, esta aplicación no ha llegado a España.



El juego utiliza la tecnología de mapeo del mundo real de Niantic -presente en los juegos del estudio como Ingress y Pokémon GO- y, según ha indicado Fold en este comunicado, la experiencia completa estará disponible el próximo año.