Petrolera argentina YPF atisba acuerdos de litio con firma china CATL

BUENOS AIRES, 25 nov (Reuters) - La firma estatal YPF se reunió el jueves con representantes del fabricante chino de baterías CATL en busca de impulsar la industria del litio, en un encuentro en el que ambas partes consideraron la posibilidad de convertirse en aliados "estratégicos".

El país sudamericano, parte de la región denominada "triángulo de litio", está tratando de aumentar la producción del metal ultraligero que es clave para la revolución de los vehículos eléctricos, con el Estado dispuesto a desempeñar un papel central a través de YPF.

Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), de China, es el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, pero no produce litio. Recientemente se fue superada en una oferta por la minera Millennial Lithium Corp , enfocada en Argentina.

La demanda del metal de la batería para vehículos eléctricos está aumentando en todo el mundo y los precios se dispararon este año. Fabricantes de automóviles y los proveedores de baterías intentan cada vez más asegurar el suministro.

"YPF puede ser un socio estratégico con CATL a nivel local en esta nueva etapa abocada al litio de nuestra empresa de bandera", dijo en un comunicado el secretario argentino de Minería, Alberto Hensel.

El vicepresidente de CATL, Chen Junwei, señaló en el comunicado que "la empresa se está enfocando más en lo que es recursos como el litio" y que sus representantes habían visitados salares en Argentina, de donde se extrae el metal en el país.

"Vamos a necesitar el apoyo de la Argentina e YPF como un socio estratégico en el litio", aseguró.

El presidente de YPF, Pablo González, dijo que "CATL es una gran oportunidad para emprender desarrollos en conjunto".

Agregó que YPF, especializada en hidrocarburos, está inspeccionando áreas con potencial de litio en las provincias norteñas de Jujuy, Salta y Catamarca para explorarlas, y buscaría inversores para desarrollarlas. (Reporte de Adam Jourdan Editado en español por Nicolás Misculin)