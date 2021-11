Petróleo estable; OPEP dice que liberación aumentará superávit

(Bloomberg) -- El petróleo se mantuvo estable después de que la OPEP dijera que una prevista liberación coordinada de reservas podría aumentar un superávit de crudo previsto para principios del próximo año.

Los futuros en Nueva York se cotizaban cerca de los US$78 el barril y los volúmenes eran escasos debido al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. La proyección fue realizada por el órgano consultivo del grupo de productores, La Junta de la Comisión Económica, antes de la reunión que celebrarán la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados la próxima semana. Algunos de los delegados del grupo advirtieron esta semana que la liberación de reservas estratégicas podría llevar al grupo a frenar la oferta de crudo en enero.

El crudo cayó durante el último mes mientras el presidente Joe Bide pedía una respuesta al aumento de los precios de la energía, pero el histórico plan anunciado el martes no cumplió las expectativas y provocó un alza de los precios. La Agencia Internacional de Energía acusó a Arabia Saudita, Rusia y otros grandes productores de energía de crear una “tensión artificial” en los mercados mundiales de petróleo y gas, e instó a la OPEP+ a acelerar el retorno de los suministros.

Las previsiones sobre la respuesta son variadas. Citigroup Inc. afirmó que es probable que la OPEP+ mantenga su aumento previsto de 400.000 barriles diarios para enero, ya que reducir la oferta erosionaría la pretensión del grupo de proporcionar un bien público al estabilizar los mercados del petróleo. Sin embargo, Australia & New Zealand Banking Group afirmó que la alianza suspenderá el aumento para amortiguar los vientos en contra de la demanda.

“La medida de los seis países consumidores seguramente provocará réplicas, ya que las líneas de fractura entre la OPEP+ y los principales países consumidores son cada vez más visibles”, dijo Tamas Varga, analista de la corredora PVM.

El órgano consultivo de la OPEP predijo que el exceso en los mercados se ampliaría en 1,1 millones de barriles diarios en enero y febrero, hasta los 2,3 y 3,7 millones diarios, respectivamente, si los grandes consumidores inyectan 66 millones de barriles más durante el período de dos meses, según un documento obtenido por Bloomberg.

Nota Original:

Oil Steady After OPEC Says Reserves Release to Bloat Surplus

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.