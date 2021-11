Peso chileno recorta alzas en medio de baja liquidez: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno es la moneda de peor desempeño en el mundo el jueves después de superar a sus pares durante la mayor parte de la semana, mientras que los escasos volúmenes vinculados al feriado en Estados Unidos podrían estar exacerbando las fluctuaciones.

El peso caía 0,9%, pero sigue siendo la moneda con mejor desempeño esta semana después de que el candidato de derecha obtuviera la mayor cantidad de votos en la primera ronda de las elecciones presidenciales del domingo pasado.

El calendario económico de Chile es escaso hasta el 30 de noviembre, cuando se publican las ventas minoristas. Es probable que las encuestas de opinión antes de la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre sean el principal motor del mercado local. El desempeño negativo del cobre, que sigue la caída del mineral de hierro, podría estar aumentando las preocupaciones de los operadores esta jornada.

Por su parte, el peso colombiano y el sol peruano también se debilitaban levemente. Los inversionistas en Colombia negociarán SETFX COP Next Day (índie CFXN) en lugar de SETFX COP spot (índice COFX), lo que puede llevar a una divergencia en el ticker de divisas del peso colombiano.

El déficit fiscal de Colombia presentará una “sorpresa muy positiva”, ya que los ingresos fiscales están creciendo más rápido de lo esperado, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. La preocupación por las perspectivas fiscales del país vinculadas al aumento del gasto durante la pandemia fue una de las principales razones que llevó a las empresas calificadoras a rebajar la deuda soberana a grado especulativo. Los ingresos fiscales superan en 7,6 billones de pesos a los estimados en el plan fiscal de mediano plazo y el PIB se expandirá al menos 8,5% este año, según el ministro.

La junta directiva del banco central de Colombia se reunirá el 26 de noviembre, pero se trata de una de las reuniones programadas en que no se toman decisiones de tasas.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

