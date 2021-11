París planea rutas de taxis voladores eléctricos para los JJOO

(Bloomberg) -- En los próximos meses, Francia comenzará a hacer pruebas de taxis aéreos eléctricos en un centro en las afueras de París con el objetivo de tener listas dos rutas de vuelo dedicadas para transportar pasajeros a tiempo para los Juegos Olímpicos de verano de 2024.

La ruta uniría los aeropuertos de París-Charles de Gaulle y Le Bourget ,y la otra sería entre dos suburbios al suroeste de la capital francesa, según un comunicado de Aeroports de Paris enviado este jueves.

Volocopter GmbH, Airbus SE, Vertical Aerospace Group Ltd, Lilium NV y Joby Aviation se encuentran entre los desarrolladores de aviones que participan en el proyecto junto con la autoridad de aviación civil de Francia, dijo el operador del aeropuerto. A principios de este año, las zonas de aterrizaje y despegue en el centro de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin se adaptaron para las pruebas.

Los aviones eléctricos de despegue y aterrizaje verticales, o eVTOL, están emergiendo rápidamente como un nuevo mercado de transporte, y los desarrolladores están recaudando cientos de millones de dólares para sus proyectos. Vertical Aerospace de Gran Bretaña y su rival alemán Volocopter, se encuentran entre las empresas europeas que compiten por pedidos junto con Lilium.

El proyecto francés se suma a una lista creciente de bases planificadas en todo el mundo, incluidas las promovidas por la empresa de infraestructura Urban-Air Port y el fabricante de automóviles de Corea del Sur Hyundai Motor Co., que tiene como objetivo la apertura a principios del próximo año de un primer sitio en Coventry, Inglaterra.

Paris Plans Electric Flying Taxi Routes in Time for Olympics

