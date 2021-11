Paolo Guerrero descarta jugar la próxima temporada en el Alianza Lima

Fotografía de archivo en la que se registró al futbolista peruano Paolo Guerrero. EFE/Jean-christophe Bott

Lima, 24 nov (EFE).- El delantero peruano Paolo Guerrero descartó este miércoles jugar la próxima temporada en Alianza Lima, el club donde se formó como jugador pese a que no llegó a debutar en el primer equipo.

Guerrero, de 37 años, reiteró que es hincha de Alianza "a muerte", pero señaló que todavía no está en sus planes volver a Matute pese a tener la posibilidad de volver a compartir el vestuario blanquiazul con Jefferson Farfán, su amigo de la infancia.

El ariete se encuentra desde octubre sin equipo tras haber rescindido su contrato con el Internacional brasileño y de momento aún no ha decidido qué hará la próxima campaña.

"Lo que más quiero es no tener problemas el próximo año y jugar todos los partidos que pueda", manifestó este miércoles Guerrero a su salida de las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde acude a diario para recuperarse de sus problemas de rodilla.

El futbolista peruano no ha logrado recuperarse de manera óptima de una rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en agosto de 2020, de la que ha sufrido varias recaídas.

El último partido que disputó fue con la selección peruana en octubre ante Chile en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para la Copa del Mundo pero, tras ese encuentro, lamentó que su rodilla no le está dejando jugar.

Por eso, Guerrero también descartó la posibilidad de estar en forma para ir convocado a los próximos partidos de Perú en eliminatorias contra Colombia y Ecuador, programados para finales de enero e inicios de febrero, respectivamente.

"Mi recuperación es a paso tranquilo pero firme. Está claro que este año ya no voy a jugar y tengo que prepararme para no tener más problemas. Mi plan es hacer mi recuperación en Lima", sostuvo el atacante.

Guerrero es el capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana, pero nunca llegó a jugar en la primera división de Perú, ya que desde las divisiones inferiores de Alianza se marchó directamente al Bayern Múnich.