O.Próximo.- Gantz aboga por reforzar la capacidad militar de Israel mientras dialoga con los aliados sobre Irán

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, ha recalcado este jueves la importancia de aumentar la capacidad militar del país a medida que aborda junto a sus aliados el programa nuclear iraní.



"Cuando se trata de Irán tenemos que influir en nuestros socios y mantener conversaciones con ellos. Sin embargo, nuestra otra obligación es tener una fuerza militar robusta, algo importante en sí mismo. Por eso he ordenado que se aumenten nuestras capacidades de forma paralela al diálogo con los aliados", ha dicho durante una visita a la sinagoga Talmud Torá en Rabat, Marruecos, donde se encuentra de visita.



Así, ha reivindicado la importancia de estar preparados para llevar a cabo "un ataque contra el programa nuclear iraní" en caso de que fuera necesario, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.



Estados Unidos e Israel han mantenido conversaciones en varias ocasiones sobre el asunto iraní, si bien el presidente estadounidense, Joe Biden, prefiere una solución diplomática, algo ante lo que Israel ha dicho "tener dudas" dadas las condiciones actuales.



Al ser preguntado sobre cuál cree que sería el "mejor escenario" en términos de un nuevo acuerdo nuclear con Irán, Gantz ha aseverado que Israel querría uno que no aborde únicamente el enriquecimiento de uranio sino también el desarrollo de actividades balística con misiles en la región.



"Un buen acuerdo sería uno que selle los agujeros del acuerdo actual en términos de enriquecimiento nuclear, duración del pacto y sistemas de lanzamiento", ha manifestado.



Este mismo jueves, las autoridades de Irán han expresado su voluntad de mantener la cooperación con la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), después de que el director general del organismo, Rafael Grossi, dijera que los contactos mantenidos durante su visita esta semana a Teherán "no son concluyentes".



"Nuestras interacciones y cooperación con la AIEA siguen y seguirán sobre el asunto durante los próximos días y semanas", ha manifestado el portavoz de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI), Behruz Kamalvandi.



Grossi afirmó el miércoles que pese a sus "mejores esfuerzos", las "extensas negociaciones y deliberaciones" sobre las cuestiones de salvaguardias "resultaron inconclusas", al tiempo que reiteró su llamamiento a Teherán para que "adopte medidas inmediatas para remediar la situación y aplique procedimientos de seguridad en las instalaciones nucleares de manera compatible con las prácticas internacionalmente aceptadas".