Oficialismo chileno se alinea para apoyar a ultraderechista Kast en balotaje

Santiago de Chile, 24 nov (EFE).- Todos los partidos del oficialismo chileno, de centro-derecha, confirmaron que apoyarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 19 de diciembre, al candidato de ultraderecha del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En la noche del miércoles lo confirmó la última formación, el partido conservador Renovación Nacional (RN), después de que ya lo hicieran previamente Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Política (Evópoli) y Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI).

Los cuatro conforman la coalición Chile Podemos Más, que apoya al actual mandatario, Sebastián Piñera, y cuya carta para la próxima Presidencia, Sebastián Sichel, quedó lejos de llegar al balotaje el pasado domingo, con un 12,7 % de apoyo.

"Tuvimos un candidato que no logró pasar la valla, pero nos estamos jugando el futuro de Chile. Si gana la izquierda irresponsable vamos a tener el país cuesta abajo", dijo Francisco Chahuán, presidente de RN poco antes de que el consejo general ratificara su apoyo a Kast.

Los primeros en expresar su respaldo, "sin exigencias ni condiciones", fueron los altos mandos de la UDI, el partido más conservador de la agrupación, del que precisamente Kast fue un histórico militante y diputado durante 16 años.

El ultraconservador, que en primera vuelta el pasado domingo fue el candidato más votado con un 27,9 % de las preferencias, abandonó UDI para fundar en 2019 su propia formación, el Partido Republicano.

En diciembre se batirá en segunda vuelta contra el diputado izquierdista Gabriel Boric, líder de una coalición que incluye al Frente Amplio (FA), una agrupación progresista con menos de 5 años de recorrido, y al Partido Comunista.

Desde Evópoli, la formación más centrista del oficialismo, afirmaron que apoyarán la candidatura Kast para "votar en contra" de la coalición de izquierda, y descartaron su participación en un eventual Gobierno de Kast.

Por su parte, Rodrigo Carimori, líder del PRI, afirmó que su partido no se convertirá en "cómplice pasivo de lo que ocurra en el país" en caso de que gane Boric.

Se trata de la primera vez, desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1990), en que los dos candidatos al balotaje no forman parte de las dos grandes coaliciones tradicionales, Chile Podemos Más (centro-derecha) y Nuevo Pacto Social (centro-izquierda).

Los candidatos que compiten en esta ocasión buscan dos modelos de país totalmente opuestos: por un lado, Boric tiene un programa que apunta hacia un Estado de bienestar parecido al europeo, con acento feminista y ecologista; mientras que Kast defiende el modelo neoliberal instalado durante la dictadura (1973-1990) con un fuerte discurso antiinmigración.

En esta segunda vuelta, que se celebrará el 19 de diciembre, ambos candidatos se disputarán el centro político.

Por ahora, Boric ha obtenido los apoyos de grandes grupos de centroizquierda como el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Progresista (PRO) y ha recibido el respaldo del expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) y de importantes líderes de la Democracia Cristiana.