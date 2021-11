Nuevo acuerdo entre Brasil y Paraguay

SHOTLIST BRASILIA, BRASIL24 DE NOVIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Travelling presidente brasileño Jair Bolsonaro y paraguayo Mario Abdo Benítez llegando a informe a la prensa en palacio de Planalto 2. Plano medio presidente Jair Bolsonaro 3. Plano medio Presidente paraguayo Mario Abdo Benítez 4. Plano general presidente brasileño Jair Bolsonaro y paraguayo Mario Abdo Benítez 5. SOUNDBITE 1 - Jair Bolsonaro, presidente de Brasil (hombre, portugués, 19 seg.): "“Tratamos también el tema del crimen organizado, Paraguay nos ha ayudado, y mucho, con ese tema. Hace poco inauguracmos un radar en Ponta Porã que básicamente toda nuestra frontera está blindada con ese nuevo radar”" "Tratamos também da questão do crime organizado, o Paraguai tem nos ajudado, e muito, em essa questão. Inauguramos ha pouco mais um radar la em Ponta Porã [estado, Mato Grosso do Sul], que basicamente toda a nossa fronteira esta blindada com esse novo radar." 6. SOUNDBITE 2 - Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay (hombre, español, 25 seg.): "En el caso de Paraguay hemos podido expulsar muchas personas solicitadas por la justicia de la Republica Federativa de Brasil y con la cooperación del gobierno de Brasil también hemos podido lograr inéditos golpes al narcotráfico, incautación de cocaína." 7. Plano panorámico presidente brasileño Jair Bolsonaro y paraguayo Mario Abdo Benítez 8. Plano general presidente brasileño Jair Bolsonaro y paraguayo Mario Abdo Benítez 9. SOUNDBITE 3 - Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay (hombre, español, 18 seg.): "Así com mencionó el presidente también hemos conversado sobre otros temas de suma importancia en nuestra relación bilateral, la revisión del anexo C de la Itaipu binacional que es un tema de interés que tenemos hasta el 2023 para avanzar en ese proceso de revisión." 10. Plano general presidente brasileño Jair Bolsonaro y paraguayo Mario Abdo Benítez se saludan11. Travelling presidente brasileño Jair Bolsonaro y paraguayo Mario Abdo Benítez saliendo de la habitación tras comunicados