Nominada a dirigir el Banco de México promete autonomía y combatir inflación

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- La actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda de México, Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser gobernadora del Banco de México, se comprometió este miércoles a combatir la inflación y a garantizar la autonomía de la institución.

"Cumpliré, en caso de ser ratificada por el Senado, con la función establecida en el marco normativo de esta institución", dijo Rodríguez Ceja en un video publicado en Twitter por el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

"Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México", añadió.

En su intervención, Ramírez de la O dijo que están dedicados "a preservar las finanzas públicas sanas y a respetar la autonomía del Banco de México".

Dijo que Rodríguez Ceja "es una funcionaria honesta, competente y muy respetada por todos nosotros".

Destacó que en su ejercicio como subsecretaria de Egresos, "nunca permitió un desfase de la meta del balance fiscal que nos aprueba el Congreso de la Unión. Estamos además complacidos por el hecho de que sería la primera mujer en ocupar esta importante posición".

Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que nominaría a Rodríguez Ceja para ser la primera mujer gobernadora del Banco de México.

El presidente hizo este anuncio tras la polémica del martes, cuando se difundió que había retirado desde agosto la candidatura de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda de López Obrador, que estaba nominado desde junio.

"En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México, voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja", declaró el mandatario en conferencia de prensa.

Además argumentó que el cambio de nombramientos también responde a la paridad de género que busca su gobierno.

Con la postulación de Rodríguez Ceja, López Obrador habrá propuesto a dos hombres y dos mujeres de un total de cinco integrantes que conforman la Junta de Gobierno de Banxico: Jonathan Heath, Gerardo Esquivel y Galia Borja.

El mandatario aseveró que a la subsecretaria se "debe el que haya estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional, es una muy buena servidora pública".

Rodríguez Ceja es licenciada en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) y cuenta con una maestría en economía por El Colegio de México (Colmex).

En la Administración Publica ha sido subsecretaria de Egresos, asesora del secretario, directora general de Política Presupuestal, directora general de Egresos "A" y directora de Deuda en la Secretaría de Finanzas dentro del Gobierno de Ciudad de México.

El presidente López Obrador descartó que la polémica de la candidatura de Herrera haya afectado a indicadores financieros como el tipo de cambio, que esta semana se ha acercado a 21 pesos mexicanos por dólar, su nivel más débil desde marzo.

En tanto, el coordinador parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, afirmó que, para la mayoría legislativa en la Cámara de Senadores, Rodríguez Ceja cumple con los requisitos para asumir el cargo y dijo que en cuanto llegue el nombramiento "se le dará trámite inmediato" para que el Senado inicie el proceso de ratificación.