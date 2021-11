Macron insta a Johnson a no "instrumentalizar una situación dramática"

El presidente francés, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo. EFE/EPA/LUDOVIC MARIN

París, 25 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este jueves al primer ministro británico, Boris Johnson, a no instrumentalizar una situación dramática y a actuar con dignidad, en una conversación telefónica que mantuvieron esta mañana tras la muerte de 27 migrantes en el naufragio de una lancha.

En la conversación, el francés dijo a Johnson que espera una cooperación plena así como que se abstengan de "instrumentalizar una situación dramática con fines políticos", según informó la Presidencia gala.

El Elíseo explicó que Macron insistió a su homólogo británico en la necesidad de "actuar con dignidad, desde el respeto y con un espíritu de cooperación eficaz al tratarse de vidas humanas".

Este miércoles, 27 personas murieron en el naufragio de una lancha en el Canal de la Mancha, entre las que se encontraban 17 hombres, siete mujeres y tres jóvenes cuya edad no ha sido detallada, según los últimos datos ofrecidos por la fiscal de Lille, Carole Etienne, en la prensa francesa.

El ministro de Interior, Gérald Darmanin, indicó esta mañana que cinco traficantes de migrantes han sido detenidos en relación con la tragedia.

Los crecientes bloqueos y controles en el puerto de Calais y el túnel que comunica el continente europeo con el Reino Unido, y que hasta ahora eran los caminos más usados por los migrantes, han provocado que éstos tomen ahora la vía marina en lanchas no adaptadas para hacer el trayecto.

En lo que va de año se han registrado 47.000 intentos de travesías marítimas clandestinas rumbo al Reino Unido. Las fuerzas del orden han rescatado a 7.800 migrantes en ese tiempo.