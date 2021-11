Las aerolíneas de la UE critican que el certificado covid caduque en 9 meses

Vista de la pagina web del Servicio Cantabro de Salud, este domingo en Santander, en una fotografía de archivo. EFE/Pedro Puente Hoyos

Bruselas, 25 nov (EFE).- Las plataforma Airlines for Europe, que agrupa al grueso de las compañías que aéreas de la Unión Europea, lamentó que la propuesta de la Comisión Europea para facilitar la movilidad en la UE incluya una recomendación para que el certificado de vacunación caduque 9 meses después de la última dosis.

"La recomendación de acortar la validez del certificado de vacuna a nueve meses y requerir terceras dosis -inyecciones de refuerzo- (...) es prematura y puede poner en riesgo la capacidad de las personas para viajar", indicó Airlines for Europe (A4E) en un comunicado difundido este jueves.

Las aerolíneas comerciales subrayaron que "muchos países de la UE aún no han puesto a disposición de la mayoría de las personas adultas las terceras dosis".

La propuesta de la Comisión Europea tiene aún que ser aprobada por el Consejo de la UE, que representa a los países, pero son las capitales las que en último caso tienen la última palabra sobre los requisitos que exigen.

En cuanto a los viajes desde el exterior de la UE a territorio comunitario, Airlines for Europe, sin embargo, acogió "con satisfacción" la propuesta de Bruselas.

La Comisión propone que a partir del próximo 1 de marzo todas las personas vacunadas con alguno de los cuatro fármacos aprobados en la UE (Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Jenssen) puedan entrar libremente, independientemente del lugar de procedencia.

Los inmunizados con el resto de vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud o quienes tengan un certificado de recuperación de la covid tendrían que hacerse también una PCR mientras que a los menores de 18 años no se les exigiría vacuna, sólo PCR.