La República Checa decreta el estado de emergencia por la covid

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Praga, 25 nov (EFE).- La República Checa decretó hoy el estado de emergencia a partir de la medianoche de este jueves y por 30 días, con el fin de frenar el crecimiento exponencial de infecciones de covid, después registrarse ayer miércoles un récord de contagios.

"Por motivo de la amenaza a la salud debido al brote irrefutable de covid, el Gobierno decreta el estado de emergencia durante treinta días desde la medianoche del 26 de noviembre", anunció el primer ministro checo en funciones, Andrej Babis, en una rueda de prensa televisada.

"El país está en un grado de peligro que requiere un mayor grado de seguridad", justificó Babis el estado de emergencia, medida que ya estuvo en vigor en marzo del 2020, y luego entre el 5 de octubre de ese año y el 11 de abril de 2021.

El país tiene la segunda mayor incidencia del mundo de contagios, con una tasa acumulada en esta última semana de 1.137 positivos por 100.000 habitantes, solo detrás de Eslovaquia, con 1.295, según el medio observador británico Our World in Data.

Entre las nuevas restricciones que entran en vigor mañana figura la reducción de los horarios de apertura de bares, restaurantes y clubes nocturnos, que permanecerán cerrados entre las 22.00 y las 05.00 horas.

Se prohíben además los mercadillos de Navidad y el consumo de alcohol al aire libre, así como los servicios de restauración en centros comerciales.

Las acciones colectivas de tiempo libre serán posibles para un máximo de 100 personas, cuando hasta ahora se permitían 1.000 asistentes.

Ese límite se impone ahora en cines y teatros, así como eventos deportivos o culturales, cuyo aforo hasta ahora no estaba limitado.

El nuevo Parlamento, que acaba de constituirse tras los comicios legislativos de octubre y donde la formación de Babis ha pasado a la oposición, tiene capacidad de anular el decreto del Ejecutivo saliente.