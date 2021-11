27-10-2021 La Reina Letizia estrena su diseño más romántico y delicado en su adiós a Suecia. MADRID, 25 (CHANCE) La visita oficial de los Reyes a Suecia está llegando a su fin. Tres intensos días que han pasado volando y que nos han dejado un gran sabor de boca, confirmando lo que ya sabíamos: Doña Letizia es la royal más elegante y estilosa de Europa. Y este jueves lo ha vuelto a demostrar. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA S.M. EL REY



La visita oficial de los Reyes a Suecia está llegando a su fin. Tres intensos días que han pasado volando y que nos han dejado un gran sabor de boca, confirmando lo que ya sabíamos: Doña Letizia es la royal más elegante y estilosa de Europa. Y este jueves lo ha vuelto a demostrar.



La Reina ha participado con Silvia de Suecia esta mañana en un seminario sobre lengua, literatura y traducción para destacar la importancia de las traducciones literarias para la promoción de la literatura y el intercambio cultural entre ambos países, con la colaboración del Instituto Cervantes y del Instituto de Suecia.



Un encuentro que ha tenido lugar en la espectacular Biblioteca Bernadotte en el Palacio Real de Estocolmo, que contiene la colección de libros reales, aproximadamente 100.000 ejemplares que han permanecido en los monarcas de Bernardotte a través de los siglos; además, la biblioteca contiene también una colección de más de medio millón de fotografías de la dinastía reinante en el país nórdico



Una cita de claro corte cultural en el que la Reina Letizia ha lucido su cuarto look de su viaje a Suecia, tan elegante y perfecto como sus predecesores; si el martes la monarca acaparó todas las miradas recuperando su misterioso vestido midi blanco con efecto fajín y deshilachado en el bajo, cuyo creador se desconoce, el miércoles - día central de su visita - su Majestad se superó a sí misma. Si durante el día enamoró con un diseño en color anaranjado de Carolina Herrera, un elegante tocado estilo turbante de Cherubina y una capa camel de pelo sintético en el cuello, ideal y también de Carolina Herrera, su elección para la cena de gala en el Palacio Real no se quedó atrás. Un impresionante diseño de H&M en color azul marino de poliéster reciclado (claro guiño a sus anfitriones) con corsé ajustado y falda voluminosa de tul, que también tiene la Princesa Victoria de Suecia. Además de espectaculares joyas, la tiara más espectacular del joyero Real, la de Flor de Lis. Sin palabras.



Y hoy, en su última jornada en Estocolmo, Doña Letizia ha causado sensación con su estreno más delicado y femenino. ¡Guau! Un diseño creado especialmente para ella de Pedro del Hierro, de corte midi, cuello a la caja y manga larga. En color rosa pálido, el vestido destaca por las flores de organza en relieve repartidas por toda la prenda. Completando su look más romántico, unos salones de Magrit en el mismo color y un favorecedor abrigo en color rosa chicle de la misma firma que el vestido. Radiante. Como complemento, unos elegantes pendientes nacarados de forma floral, en armonía con el resto del conjunto.



En estos momentos, y después de que Felipe VI haya presidido varios actos esta mañana en compañía del Rey Carlos Gustavo, los Reyes están disfrutado de un almuerzo ofrecido en la Sede del Ayuntamiento por la ciudad de Estocolmo en su honor.