La argentina María Álvarez recupera la memoria de una época pasada en "Las cercanas"

La directora argentina María Álvarez presenta su película "Las cercanas", que cierra la trilogía sobre la vejez y el arte, en el Festival Internacional de Cine de Gijón (norte de España). EFE/Juan González

Gijón (España), 25 nov (EFE).- La directora argentina María Álvarez recupera la memoria de una “época que ya no existe” en el documental “Las cercanas”, que cierra la trilogía sobre la vejez y el arte y con la que compite en la sección “Tierres en trance” del Festival Internacional de Cine de Gijón (norte de España).

La cineasta, que este jueves presentó la película en una rueda de prensa antes del estreno para España en el festival de Gijón, admitió que el filme es una “metáfora de la Argentina” que demuestra que "todo tiempo pasado fue mejor” y exhibe el “fin de una época y de una clase social que ya no existe”.

Álvarez dijo que también es una obra “muy feminista” que pone de relieve el valor de las dos mujeres protagonistas para abrirse camino a mediados de los años cincuenta del siglo pasado.

La película transcurre en un pequeño apartamento de Buenos Aires donde dos hermanas nonagenarias recuerdan sus vivencias como pianistas, una profesión que escogieron siendo jóvenes para seguir juntas, prescindiendo de otras aspiraciones personales.

“Las cercanas” cierra la trilogía de la autora sobre la vejez y el arte formada por “Las cinéphilas” (2017), galardonada en Bacifi, y “El tiempo perdido”, premio Astor Piazzola a la Mejor Película del Festival de Cine de Mar del Plata.

La directora declaró que no tiene claro si esta trilogía “continuará” con otras sobre el tema de la vejez, aunque aseguró que le apasiona rodar con “gente que ha vivido mucho”, que tiene “historias interesantes que contar, algo que no ocurre con las personas de 30 o 40 años”.

Durante 82 minutos, las gemelas Isabel y Analía Cavallini, nacidas a finales de la década de los veinte del siglo pasado, evocan su pasado acompasado de la música del piano de cola que preside el salón de su domicilio como “un símbolo” de lo que fueron sus vidas.

Álvarez busca destacar los fuertes lazos afectivos y de solidaridad que unen a estas dos mujeres, que abandonaron sus ambiciones personales para mantenerse unidas.

El productor Tirso Díaz, que acompañó a la directora en la rueda de prensa, definió la trilogía como “un cine guerrillero” que se realiza con escasos recursos económicos, excepto en “Las cercanas”, que obtuvo “la subvención más pequeña” de Instituto de Cinematografía de Argentina.

“Las cinéphilas”, que abre la serie, es un documental sobre mujeres de Argentina, Uruguay y España que todos los días van al cine para aliviar la soledad y olvidarse del paso del tiempo.

A la segunda, “El tiempo perdido”, la directora llegó por casualidad cuando uno de los entrevistados para “Las cinéphilas” la presentó a un grupo de lectura que se reunía en un bar para leer la novela “En busca del tiempo perdido”, de Marcel Proust.

Álvarez señaló que elaborar una trilogía no fue algo planeado, sino que “surgió” cuando conoció a las hermanas Cavallini y quedó “fascinada” con la historia que habían vivido.