KKR y CVC estarían evaluando oferta conjunto por Telecom Italia

(Bloomberg) -- Los gigantes del capital de riesgo KKR & Co. y CVC Capital Partners están estudiando la posibilidad de asociarse en una oferta por Telecom Italia SpA, una medida que ayudaría a compartir la carga financiera de la mayor compra apalancada de la historia de Europa, dijeron personas con conocimiento del asunto.

Las dos empresas de inversión han mantenido conversaciones exploratorias sobre la posibilidad de una oferta conjunta, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial.

KKR ha sido una de las empresas más activas a nivel mundial desde el inicio de la pandemia. Las operaciones de club, en las que varias empresas compradoras se asocian para una adquisición, son cada vez más populares en medio de la escasez de objetivos potenciales y el deseo de cazar presas cada vez más grandes.

CVC lleva varios meses estudiando una posible adquisición de Telecom Italia, según las personas citadas. Las empresas de capital de riesgo todavía están debatiendo las ventajas de asociarse, y no hay certeza de que procedan con una oferta conjunta, dijeron las personas. Las consideraciones van desde que CVC sea un socio igualitario hasta que se una como inversionista minoritario, según las fuentes.

Menor interés

Advent International, que había estado en conversaciones para asociarse con CVC, perdió interés en la idea debido a la complejidad de la transacción y el apoyo percibido del Gobierno italiano a la oferta del KKR, dijeron las personas.

Representantes de KKR, CVC y Advent declinaron hacer comentarios. La oficina de prensa de Telecom Italia no respondió de inmediato a las consultas enviadas por correo electrónico.

KKR hizo una oferta preliminar de 50,5 céntimos de euro por acción por Telecom Italia, valorando la compañía en unos 10.800 millones de euros (US$12.100 millones). CVC y Advent dijeron esta semana que están abiertos a trabajar con todas las partes interesadas para identificar cómo ayudar a Telecom Italia.

Vivendi SE, el mayor accionista de Telecom Italia, ya calificó la oferta actual de KKR como demasiado baja. El pretendiente estadounidense ha estado estudiando cuánto tendría que aumentar su oferta para ganarse a los inversionistas reticentes, según informó el martes Bloomberg News.

Potencial salida

El director ejecutivo de Telecom Italia, Luigi Gubitosi, instó al directorio de la compañía a tomar medidas rápidas sobre la oferta de KKR. En una carta a los miembros del directorio de Telecom Italia a la que tuvo acceso Bloomberg News, Gubitosi escribió que está listo para renunciar si eso ayuda a acelerar el proceso de evaluación de la oferta.

Si se incluyen los 22.000 millones de euros de deuda neta de Telecom Italia, la adquisición de la empresa se convertiría en la mayor compra de capital privado de la historia en Europa, según datos recopilados por Bloomberg.

Aunque KKR está estudiando la posibilidad de incorporar un socio, la empresa sigue centrada en su propuesta actual, según las personas citadas. Tiene la capacidad de financiar la oferta por sí misma y también podría incorporar a algunos de los socios limitados de su fondo como coinversionistas, según las personas.

CVC, una de las mayores empresas de capital de riesgo del mundo, completó el año pasado una recaudación de fondos de 21.300 millones de euros para su último fondo emblemático. Sus inversiones anteriores en Italia incluyen la empresa de servicios financieros Cerved Group SpA y el fabricante de medicamentos Recordati SpA.

