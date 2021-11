Infosalus.- Un estudio de la OMS y el ECDC estima que se han salvado medio millón de vidas en Europa por la vacuna

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Un nuevo estudio de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa (OMS Europa) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y publicado en 'Eurosurveillance' estima que se han salvado al menos 470.000 vidas entre las personas de 60 años o más desde el inicio de la lista de vacunación Covid-19 en 33 países de la Región de Europa de la OMS.



En concreto, los 33 países analizados son: Islandia, Israel Noruega, Malta, España, Finlandia, Irlanda, Inglaterra, Chipre, Portugal, Grecia, Francia, Austria, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Suecia, Hungría, Lituania, Suiza, Estonia, Macedonia del Norte, Montenegro, Eslovenia, Polonia, Chequia, Croacia, Letonia, Rumanía, Eslovaquia, Moldavia, Ucrania y Escocia.



Tal y como aclaran los investigadores, esta estimación no incluye las vidas salvadas por la vacunación de personas menores de 60 años ni las vidas salvadas por el efecto indirecto de la vacunación debido a una reducción de la transmisión.



"La Covid-19 se ha cobrado un número devastador de muertes en nuestra Región, pero ahora podemos decir categóricamente que sin las vacunas Covid-19 como herramienta para contener esta pandemia, muchas más la gente hubiera muerto", ha señalado al respecto el director regional de la OMS Europa, el doctor Hans Henri P. Kluge.



"Las vacunas de la Covid-19 son una maravilla de la ciencia moderna y lo que muestra esta investigación es que están haciendo lo que prometieron, es decir, salvar vidas y ofrecer una protección muy alta contra enfermedades graves y la muerte", continúa Kluge.



De hecho, añade que, en algunos países, el número de muertos habría sido el doble de lo que es ahora sin las vacunas. "Por lo tanto, es de vital importancia que todos los Estados miembros de la Región de Europa logren una alta cobertura para las personas en los grupos de riesgo lo antes posible", ha reclamado.



"Los países con tasas más bajas de vacunación deben seguir dando prioridad a quienes están en mayor riesgo y proteger a los grupos vulnerables lo más rápido posible", ha instado, recordando que "las vacunas deben ir acompañadas de una serie de medidas preventivas para mantener bajos los niveles de transmisión y mantener la sociedad abierta".



"La vacunación está salvando vidas en todos los grupos de edad", dice el doctor Kluge. "Sabemos que el virus prospera en espacios cerrados, abarrotados y confinados, y es por eso que también debemos seguir las medidas conocidas para reducir la transmisión, especialmente ahora que el clima más frío nos lleva a reunirnos en el interior".



Para el dirigente de la OMS en Europa, es importante que las autoridades tomen estas medidas "y que las hagamos para protegernos a nosotros mismos y a los demás, incluso si estamos completamente vacunados porque, según la evidencia disponible, la vacunación reduce en gran medida la transmisión del virus, pero no puede detenerla por completo".



Por otro lado, según Kluge, hasta que la pandemia termine, los países deben mantener firmes medidas de salud pública, como pruebas gratuitas, rastreo de contactos para romper las cadenas de transmisión, así como comunicarse con urgencia con todas las personas de los grupos prioritarios para la vacunación que aún no hayan recibido una serie completa.



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO



Concretamente, los autores de la OMS Europa y el ECDC calcularon el número de muertes entre adultos de 60 años o más en los 33 países de la Región de Europa que habrían ocurrido sin ninguna vacuna, utilizando los recuentos de muertes reales informados semanalmente.



Luego, calcularon la cantidad de vidas salvadas por la vacunación frente a la Covid-19 como la diferencia entre estas estimaciones y la cantidad informada de muertes desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021 para las personas de 60 años o más.



Así, estimaron que la vacunación Covid-19 salvó 469.186 vidas en este grupo de edad en los 33 países durante el período de estudio, lo que redujo el número esperado de muertes a aproximadamente la mitad. En 30 países con datos también disponibles en grupos de edad más pequeños, el mayor número de vidas salvadas fue entre las personas de 80 años o más (261,421 vidas).



Con todo, la administración de la pauta completa de las vacunas Covid-19 en personas de 60 años o más ahora varía entre el 20 y el 100 por ciento entre los 33 países en estudio. Así, el informe estima que la mayor cantidad de vidas salvadas fue en países donde el comienzo de la campaña de vacunación fue temprano y la aceptación en el grupo objetivo también fue alta.



Otros países experimentaron efectos limitados de la vacunación porque la implementación de la vacuna fue más lenta o paralela al uso efectivo y continuo de intervenciones no farmacéuticas para reducir la transmisión.



Por su parte, la directora del ECDC, Andrea Ammon, señala que las consecuencias de las bajas tasas de vacunación en algunos países se reflejan actualmente en sistemas de atención médica sobrecargados y altas tasas de mortalidad.



"Instamos a los Estados miembros a que sigan centrándose en cerrar las brechas de inmunización, especialmente entre las personas más vulnerables y las que corren mayor riesgo de contraer enfermedades graves", ha señalado.



"Todavía hay demasiadas personas en riesgo de infección grave por Covid-19 a quienes debemos proteger lo antes posible. Incluso en los países que han logrado una buena cobertura general de vacunación, todavía hay subpoblaciones y grupos de edad en los que la cobertura sigue siendo inferior a la deseada", apunta Ammon, para advertir de que "la vacunación de los grupos de mayor edad debe seguir siendo una prioridad urgente para salvar la mayor cantidad de vidas en las próximas semanas y meses".



1,5 MILLONES DE MUERTES EN LA REGIÓN EUROPEA DE LA OMS



Desde diciembre de 2019, se han registrado más de 1,5 millones de muertes confirmadas por SARS-CoV-2 en los países de la Región Europea de la OMS, con un 90,2 por ciento en personas de 60 años o más.



El rápido desarrollo y la administración de las vacunas Covid-19 ha brindado una protección muy necesaria contra las enfermedades graves y la muerte de millones de los más vulnerables, pero la velocidad y el alcance de la implementación de estas vacunas en los países de la Región de Europa de la OMS no son equitativas, según adiverte este organismo.