Hierro: "Vinicius me encanta, trae alegría al fútbol"

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior, en una imagen de archivo.- EFE/Miguel Ángel Molina

Madrid, 25 nov (EFE).- Fernando Hierro, exfutbolista internacional del Real Madrid, declaró este jueves que el brasileño Vinicius Júnior es un jugador que le "encanta porque trae alegría al fútbol y es diferente".

Hierro, que durante su etapa como jugador del Real Madrid disputó 601 partidos oficiales con la camiseta blanca, valoró positivamente la clasificación de su exequipo para los octavos de final de la Liga de Campeones, siendo el único español que, a falta de una jornada para concluir la fase de grupos, tiene asegurada su presencia en la siguiente ronda.

"Sabemos que la fase grupos hay mucha gente que no la da importancia y entiende que el sorteo es más beneficioso y hasta el sexto partido es difícil siempre. Los equipos sufren porque cada día la competición está más igualada y está bien estructurada. Por el bien del fútbol español yo espero que pasen todos los equipos", dijo Hierro, que participó en un evento de LaLiga en el Madrid Arena, sede de la Copa Davis de tenis.

De la actual plantilla del Real Madrid, Hierro destacó al brasileño Vinicius Júnior, que está siendo uno de los jugadores más determinantes del equipo que dirige Carlo Ancelotti.

"Vinicius a mí particularmente me encanta, porque trae alegría al fútbol y es diferente. Esta temporada está teniendo mucho acierto de gol y practica un fútbol bonito, que nos gusta. Me alegro por él, porque su evolución ha sido buena", concluyó.