Grupos feministas y opositores claman por "presas políticas" en Nicaragua

Imagen de archivo de mujeres que se sumaron la iniciativa global contra la violencia machista en Managua (Nicaragua) . EFE/Jorge Torres.

Managua, 25 nov (EFE).- Agrupaciones feministas, defensoras de derechos humanos y movimientos opositores clamaron este jueves por 14 mujeres convictas en Nicaragua por "razones políticas", entre ellas la independiente Cristiana Chamorro, cuando el mundo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los activistas recordaron que este día se celebra en memoria del asesinato de tres hermanas Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, por orden del gobernante y dictador Rafael Trujillo, y en ese sentido acusaron al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, al que consideran un "dictador", de ejercer "violencia machista" contra las mujeres que se oponen a su Gobierno.

"Las dictaduras se ensañan contra las mujeres que alzan su voz para denunciarles y reclamar respeto a los derechos humanos. En Nicaragua, el régimen reproduce, exacerba y ejecuta violencia machista e impunidad en delitos de odio contra las mujeres", señaló el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), en un pronunciamiento.

Además de Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la aspirante a la presidencia de Nicaragua que tenía mayor probabilidad de derrotar al líder sandinista en los comicios del pasado día 7, según las encuestas, está detenida la exguerrillera Dora María Téllez, antigua compañera de lucha de Ortega.

También la ex primera dama y exdiputada María Fernanda Flores de Alemán, la defensora de los derechos humanos María Oviedo, y las dirigentes opositoras Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil, Violeta Granera y Tamara Dávila, entre otras.

JAGGER EXIGE FIN DE TODA VIOLENCIA

La defensora de los derechos humanos Bianca Jagger, radicada en Londres, exigió "el fin de toda violencia contra las mujeres presas políticas" en su país de origen, Nicaragua, y describió la situación de sus 14 compatriotas.

"Son víctimas de tortura agravada a través de un patrón de violación continua de sus derechos humanos: Desapariciones forzadas, en algunos casos por más de 80 días, aislamiento y confinamiento solitario prolongados, desnutrición severa y frío", detalló Jagger.

"Contra ellas se han perpetrado reiteradas violaciones al debido proceso: Detenciones arbitrarias, violentas y sin orden judicial; el secreto, la parálisis del proceso judicial y las audiencias de acusación llevadas a cabo sin prueba ni testimonio creíble" agregó.

La defensora también afirmó que dichas mujeres "son sometidas a violencia de género a través de agresiones sexualizadas, ataques a su maternidad y orientación sexual, y un trato particularmente cruel a sus hijos y familiares".

GOBIERNO DESTACA EQUIDAD DE GÉNERO

Por su parte, el Ejecutivo conmemoró la fecha con un mensaje en el que destacó el establecimiento de una legislación que fija la equidad de género en cargos de elección popular, sin referirse al tema de las denominadas "presas políticas".

No obstante, el mandatario ha acusado a los opositores presos, incluidas las mujeres, de ser "terroristas" y "criminales" que buscaban dar un golpe de Estado a su Gobierno.

Un día después de las elecciones del 7 de noviembre, en las que se impuso en medio de cuestionamientos a su legitimidad, Ortega dijo que los opositores que están presos "son los hijos de perra de los imperialistas yanquis", y que Estados Unidos debería llevárselos a su país, porque "no son nicaragüenses, no tienen patria".

Los movimientos a los que pertenecen las opositoras encarcelados demandaron, por su lado, la liberación de los "presos políticos" y que "cesen las torturas".

Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018, que se ha agravado con las controvertidas elecciones del 7 de noviembre pasado, que no han logrado el reconocimiento del grueso de la comunidad internacional.