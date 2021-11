Gloria Camila guarda silencio sobre las últimas declaraciones de Michu

26-11-2021 GLORIA CAMILA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26



Gloria Camila se ha estrenado esta semana como colaboradora de televisión en 'Ya son las ocho' y lo cierto es que nos está encantado cómo se muestra ante la pantalla y cómo zanja todas las polémicas que hay respecto a su nombre y sus familiares. Tanto es así, que hace unos días no dudaba en usar las cámaras de su plató para aclarar el litigio que ha tenido con su hermana, Rocío Carrasco.



Hoy, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha aparecido en unos premios en Sevilla y además de mostrarse radiante ante los medios de comunicación, ha demostrado ante las preguntas de la prensa que nada ni nada le puede borrar esa sonrisa de su rostro.



Además de confesar que se encuentra muy feliz, Gloria Camila ha dejado que no quería hablar de nada que no fuesen los premios Sevilla Magazine... de hecho, cuando le hemos preguntado por las últimas declaraciones de Michu en las que afirma que, le pese a quien le pese, va a estar con José Fernando... la joven ha reaccionado con el silencio y con la felicidad en su rostro.



Lo mismo ha hecho cuando le hemos preguntado por el premio que han dado a la organización de la docuserie de su hermana, Rocío Carrasco... ya que al escuchar esa pregunta ha dado por finalizada la charla con los medios y se ha ido de lo más sonriente. Y es que la joven ya no tiene nada más que decir al respecto y prefiere seguir hacia adelante y no mirar atrás.