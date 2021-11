Gerard Moreno vuelve a entrenar con el grupo tras un mes de ausencia

El delantero del Villarreal Gerard Moreno, en una imagen de archivo. EFE/Doménech Castelló.

Villarreal (Castellón), 25 nov (EFE).- El Villarreal CF ha regresado este jueves a los entrenamientos, tras el día de descanso que había decretado Unai Emery, en una sesión en la que la gran noticia ha sido la vuelta del delantero Gerard Moreno, que se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, algo que no hacia desde el pasado 23 de octubre.

El futbolista internacional español ha estado fuera de la dinámica del equipo algo más de un mes, tras caer lesionado en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Una lesión que ya había sufrido esta temporada y de la que recayó en el partido que su equipo jugó en San Mamés en la jornada 10.

Gerard ha trabajado en esta primera sesión en campo, por lo que habrá que ver su evolución a lo largo de los próximos días, aunque no parece fácil que puede estar en condiciones de poder jugar hasta la semana que viene, con lo que ya se podría empezar a pensar en contar con el jugador de cara a los siguientes partidos con el Sevilla o el de Atalanta en Bérgamo.

El equipo ha trabajado en sesión matinal, en la que se han ejercitado los jugadores que no jugaron ante el Manchester United el martes pasado.