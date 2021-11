Fútbol/Selección.- (Crónica) La selección femenina de fútbol no afloja y golea sin problemas a Islas Feroe

25-11-2021 Esther González celebra uno de sus goles en el España-Islas Feroe. La selección española femenina de fútbol alargó a quince su impecable racha de partidos consecutivos ganados y sin encajar después de cumplir este jueves con el guión previsto y golear en La Cartuja de Sevilla por 12-0 a las Islas Feroe. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA DEPORTES SEVILLA RFEF



La selección española femenina de fútbol alargó a quince su impecable racha de partidos consecutivos ganados y sin encajar después de cumplir este jueves con el guión previsto y golear en La Cartuja de Sevilla por 12-0 a las Islas Feroe.



No hubo mucha historia en el césped del estadio sevillano, donde el combinado nacional se esmeró por agradar a los aficionados que se acercaron a animarle. En busca de no detenerse en su crecimiento y mejora, España afronta cada partido como si fuese clave y en este caso su superioridad decantó la balanza muy rápido para sumar su cuarta victoria en su camino hacia el Mundial de 2023.



Las Islas Feroe ya había caído por 0-10 el pasado mes de septiembre en un partido donde las condiciones (climatología o el césped artificial) le podían 'favorecer' algo más y en esta ocasión tampoco fue capaz de inquietar a una Lola Gallardo, que fue una mera espectadora porque su equipo, pese a reservar teóricas titulares como Alexia Putellas, Patri Guijarro o Jennifer Hermoso, no se relajó ni un ápice.



La diferencia entre las dos selecciones es abrumadora y las locales la plasmaron rápidamente con el gol de Esther González, la elegida junto a Alba Redondo para comandar el ataque, cuando sólo se llevaban dos minutos. Las ocasiones se sucedieron en la portería de Joensen en un monólogo española hasta que Aitana Bonmatí castigó con su calidad la pasividad defensiva visitante.



Alba Redondo, tras un centro de Leila Ouahabi, firmó el 3-0 en el 25 y a partir de ahí hubo un ligero frenazo ofensivo hasta el penalti a Aitana que transformó Mariona Caldentey. Antes del descanso, Esther volvió a encontrar puerta para cerrar el 5-0.



La salida de los vestuarios de la selección española fue demoledora con cuatro goles entre el minuto 51 y el 57 por medio de Esther, Mariona (2) y Aitana. Los numerosos cambios que fue introduciendo Jorge Vilda provocaron otro pequeño parón antes de un tramo final donde volvieron a caer los goles.



Esther, como ya hiciese Amaiur Sarriegi en Torshavn, cerró su póquer de goles y Alexia Putellas y la joven delantera de la Real Sociedad completaron la docena de goles. El martes, en el mismo escenario, España afrontará un duelo de más exigencia ante Escocia.