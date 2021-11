Fútbol.- Fernando Hierro: "Ojalá pasen todos, pero vamos a sufrir en la última jornada de la Liga de Campeones"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El exjugador del Real Madrid y embajador de LaLiga Fernando Hierro señaló que la última jornada de la Liga de Campeones va a ser "complicada" para el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Villarreal, equipos que en otras ediciones "ya estarían clasificados", e insistió en que, para el fútbol, la representatividad de España en la competición es "muy importante".



"El Real Madrid también se va a jugar ser primero de grupo. La última jornada va a ser complicada y difícil para equipos que en otras ediciones ya estarían clasificados matemáticamente, vamos a sufrir. Ojalá que pasen todos los equipos españoles porque para el fútbol, la representatividad de los equipos españoles es muy importante", indicó Fernando Hierro tras un partido de exhibición entre leyendas del fútbol y del tenis organizado por LaLiga, en el marco de la Copa Davis.



El malagueño aseguró que la Liga de Campeones le encanta y "está muy bien estructurada". "Es una competición muy corta, son seis partidos y un error te penaliza mucho, pero el Real Madrid se ha levantado tras el mal resultado ante el Sheriff. Sabemos que es una competición muy especial y muy interesante, cada año nos sorprende con algo. A mí me parece una competición espectacular", añadió.



Sin embargo, lamentó el mal momento del fútbol español, argumentando la cuestión económica como principal razón del bajón de los equipos españoles. "El potencial económico de la Premier League... Somos muy alarmistas, todo el mundo tiene derecho a tener un mal año", apuntó.



"España ha ganado Champions y Liga Europa, la selección ha ganado mucho... Esto es fútbol y es así. Los equipos de la Premier son muy poderosos y con su situación económica pueden afrontar fichajes de mucho nivel", reconoció.



Además, celebró el gran momento que vive Vinicius Jr en el Real Madrid, un jugador "alegre" y "diferente". "A mí me encanta particularmente, trae alegría al fútbol. Está teniendo ahora mucho acierto de cara al gol y eso suma mucho. Tiene un enorme potencial y un fútbol bonito, de arriesgar, y está en un nivel extraordinario. Su evolución ha sido estratosférica. La diferencia es que hace más cantidad de goles, eso le ha hecho dar un paso adelante importante", aseveró.



Finalmente, valoró el crecimiento del joven tenista Carlos Alcaraz, una de las figuras del equipo español de la Copa Davis. "Vamos a dejarle que disfrute. Transmite la pasión por el tenis, es talentoso a más no poder y todo el mundo está ilusionado. Hay que dejarle crecer, tiene que madurar por sí mismo y cometer errores", concluyó.