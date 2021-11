Etiopía.- El TPLF dice que "no tiene ni idea" de la presencia del primer ministro de Etiopía en el frente de guerra

La presidenta niega diferencias con Abiy y aboga por lograr un acuerdo para poner fin al conflicto



Reino Unido recomienda a sus ciudadanos salir del país y EEUU alerta de la posibilidad de atentados



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) se ha mostrado escéptico sobre el supuesto traslado del primer ministro, Abiy Ahmed, al frente de batalla y ha indicado que sus fuerzas "no tienen ni idea de a cargo de qué frente está".



"¿En qué pensaba cuando puso en marcha este drama mal escrito de dejar Adís Abeba para su versión de la Batalla de Adua a la Menelik?", se ha preguntado el portavoz del TPLF, Getachew Reda, que ha hecho referencia a la batalla en 1896 en la que las tropas etíopes derrotaron a las fuerzas invasoras italianas, durante el mandato de Menelik II.



"A pesar de su declaración pública de encabezar a las fuerzas en el campo de batalla, nuestras fuerzas no tienen ni idea de a cargo de qué frente está", ha señalado en su cuenta en la red social Twitter, después de que el Gobierno indicara que Abiy había cedido sus competencias al vice primer ministro, Demeke Mekonnen, de cara a su desplazamiento.



Getachew ha criticado además los llamamientos de Abiy a los "africanos" para contar con su apoyo en la guerra y ha subrayado que "Abiy Ahmed ha lanzado una guerra 'africana' contra su propio pueblo que, de forma inconveniente, es africano".



El portavoz del Gobierno etíope, Legesse Tulu, afirmó el miércoles que Abiy se trasladó el martes a la línea de frente, tal y como prometió que haría el lunes, ante los avances del TPLF en la región de Amhara y la expansión del conflicto desencadenado hace más de un año en la región de Tigray (norte).



Asimismo, hizo hincapié en que la decisión del primer ministro "ha inspirado a muchos" y ha agregado que "muchos le siguen", después de que en las horas previas los medallistas olímpicos Haile Gebrselassie y Feyisa Lilesa anunciaran que planean unirse al Ejército para hacer frente al TPLF.



Abiy, quien fue galardonado en 2019 con el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de paz con Eritrea, afirmó a última hora del lunes que se uniría al Ejército para defender al país "de los enemigos internos y externos", al tiempo que hizo un llamamiento a los etíopes para que se unan a las Fuerzas Armadas para hacer frente a los avances den grupo.



Por su parte, el Gobierno etíope ha denunciado en las últimas horas que "el grupo terrorista TPLF ha estado vistiendo a sus propias fuerzas especiales y milicias con uniformes nacionales para hacerse pasar por un captor y ha vestido a jóvenes secuestrados tras ataques en Amhara y Afar y a sus propios combatientes con uniformes producidos en una fábrica textil".



"Se han enviado vídeos a los medios internacionales tras editarlos para hacerlos pasar como multitudes capturadas. El propósito del vídeo, que ha circulado ampliamente en los medios, es confundir al público con informaciones falsas como parte de la guerra psicológica lanzada por el grupo", ha indicado el Servicio de Comunicación del Gobierno etíope a través de Twitter.



LA PRESIDENTA NIEGA DIFERENCIAS CON ABIY



En otro orden de cosas, la presidenta de Etiopía, Sahlework Zewde, ha salido al paso de unas informaciones publicadas por el diario 'Jeune Afrique' sobre sus diferencias con Abiy en torno al conflicto, según las cuales la mandataria "no aprueba ni apoya la política belicista de Abiy Ahmed".



La mandataria ha dicho en un comunicado que "nunca se reunió con el autor" y ha agregado que "no considera que la aparición del artículo en este momento sea una coincidencia". "Soy consciente de que hay un intento de generar diferencias en la cúpula etíope", ha argüido.



"Como alguien que se ha dedicado a ayudar a países que hacen frente a dificultades políticas y conflictos internos, soy muy consciente de la situación actual en nuestro país. Con muchos, estoy desolada. Combatir una guerra civil es particularmente trágico", ha sostenido.



"Debe también saberse que, a la hora de buscar acuerdos, lo de uno no sirve a todos. Depende de los etíopes encontrar un camino para resolver el conflicto en nuestro país", ha manifestado en su comunicado, publicado a través de su cuenta en Twitter.



En este sentido, Sahlework ha incidido en que "Etiopía necesita la contribución de todos sus hijos para superar la crisis actual" y en que "Abiy ha emitido directrices como líder del Gobierno". "Todos estamos poniendo nuestro conocimiento y capacidades para seguir el camino establecido", ha añadido.



"Buscar un acuerdo pacífico es clave para resolver los conflictos. Por contra, recurrir a medios militares, aunque es indeseable, puede ser también impuesto sobre nosotros, como ha sido el caso", ha recalcado la mandataria.



De esta forma, ha explicado que "sin entrar en detalles, debe recordarse que el Gobierno ha establecido condiciones antes de las negociaciones" y ha reseñado que "esto es en el contexto de la búsqueda de la paz y no es algo nuevo".



"Se ha dicho que no me pronuncio lo suficiente sobre los problemas", ha manifestado, antes de recordar que recientemente dijo ante el Parlamento que "si nuestras manos sangran por los pinchos, eso significa que la rosa está cerca".



"Ahora estamos sangrando. Asegurémonos de que la rosa realmente no está lejos. Estamos haciendo progresos. Sigamos firmes y permanezcamos juntos", ha remachado Sahlework en su comunicado.



REINO UNIDO RECOMIENDA IRSE A SUS CIUDADANOS



En este contexto, el Gobierno de Reino Unido ha recomendado a sus ciudadanos abandonar el país africano ante el "rápido deterioro" de la situación. "Los ciudadanos británicos deberían irse ahora", ha dicho la secretaria de Estado británica para África, Vicky Ford.



"En los próximos días, podríamos ver cómo los combates se acercan a Adís Abeba, lo que podría limitar gravemente las opciones de los ciudadanos británicos para abandonar Etiopía", ha manifestado en un vídeo publicado en su cuenta en Twitter.



"Pido a los ciudadanos británico, sea cual sea la circunstancia, que se vayan ahora que los vuelos comerciales están disponibles en el aeropuerto internacional de Adís Abeba sigue abierto", ha destacado Ford.



Asimismo, ha desvelado que el Gobierno ha aprobado "préstamos sin intereses para apoyar a ciudadanos británicos que puedan tener problemas para permitirse vuelos de vuelta a Reino Unido" y ha agregado que "pronto podría ser más difícil salir del país y el apoyo consular que puede darse será limitado".



"Los ciudadanos británicos que elijan no irse ahora deben prepararse para cobijarse en lugar seguro durante las próximas semanas. No podemos garantizar que vaya a haber opciones de abandonar Etiopía en el futuro", ha reiterado.



Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha recordado a los ciudadanos estadounidenses en el país "la posibilidad de ataques terroristas en Etiopía" y ha apuntado que "los terroristas podrían atacar o poca o ninguna advertencia" y tener entre sus objetivos instalaciones diplomáticas, destinos turísticos, puntos de transporte, centros comerciales, comercios occidentales, restaurantes, resorts e instalaciones gubernamentales.



"Se anima firmemente a los ciudadanos estadounidenses a mantener un alto nivel de vigilancia y evitar zonas frecuentadas por extranjeros", ha señalado, antes de incidir en que "el Departamento de Estado no tiene mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero".