"Espero ganar", dice Bolsonaro sobre ser el personaje del año en la revista Time

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una fotografía de archivo. EFE/Joédson Alves

Río de Janeiro, 25 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este jueves que "espera ganar" la candidatura como personaje del año en la revista Time, que anualmente escoge al más influyente del mundo, nominación que hasta el momento lidera por amplia ventaja, gracias al apoyo de sus seguidores.

El mandatario, el único brasileño entre las más de 50 personalidades del mundo propuestas por la revista, este jueves se ubicaba en el primer lugar, con el 76 % de los apoyos, seguido de Donald Trump (39 %), expresidente de los Estados Unidos y uno de los máximos ídolos del líder ultraderechista. En el tercer puesto están los profesionales de salud, por su incansable lucha contra la covid-19.

La amplia ventaja que tiene el líder ultraderechista se debe a los votos de sus seguidores que, según medios locales, se organizaron en los últimos días por Telegram para apoyar masivamente a Bolsonaro.

"La revista Times (sic) está haciendo un sondeo que hace desde hace décadas. Personalidad del año. Son 100 personas. Yo estuve entre las 100 personas en 2019 y 2020 y ahora en 2021 estamos liderando", aseguró el político ultraderechista durante la transmisión semanal que realiza al país por las redes sociales y mediante la cual invitó a sus seguidores a que siguieran votando por él.

"¡Eso está disparado! Espero ganar, si lo merezco. Agradezco a quien votó en mí", agregó.

Cada año la revista destaca la vida y obra de un hombre, mujer, pareja, grupo, idea, lugar o máquina que haya influenciado en los últimos 12 meses "para bien o para mal" y el de este año se conocerá el próximo 8 de diciembre.

Para la selección la revista proporciona una plataforma para que el público vote Sí o No por los candidatos propuestos. No obstante, Time se reserva el derecho de hacer la selección final, ya que la encuesta que realiza es una oportunidad que ofrece para que el público pueda influir en la elección.

No es la primera vez que Bolsonaro aparece en las nominaciones de Time. En 2018 y 2019 estuvo nominado como personaje del año, pero no ganó y en 2020 fue uno los 100 más influyentes del mundo, junto con el "influencer" Felipe Neto, los únicos brasileños escogidos en esa lista.

El mandatario brasileño, un capitán retirado de la reserva y ferviente defensor de la última dictadura que se vivió en Brasil, llegó al poder el 1 de enero de 2019 y es conocido mundialmente por sus comentarios racistas, machistas y misóginos, y por querer convertir la Amazonía en zona de "progreso" para Brasil avalando la minería y la extracción petrolera.

Asimismo, es uno de los pocos líderes negacionistas de la covid-19, a la que ha tildado de "gripita" y no cree en la vacuna contra el virus.