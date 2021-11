Emiratos afirma su compromiso con lo que decida la OPEP+ en su próxima reunión

Sede de la OPEP en Viena, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

El Cairo, 25 nov (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este jueves su "total compromiso" con la decisión que tome la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) en la próxima reunión prevista para el 2 de diciembre sobre los niveles de producción, según la agencia emiratí oficial de noticias, WAM.

"El ministerio de Energía e Infraestructura confirmó que EAU está totalmente comprometido con el acuerdo de cooperación del grupo OPEP+ y no tiene ninguna postura previa a la próxima reunión", afirmó WAM, que cita un comunicado de dicho departamento.

Ante la subida de los precios, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el pasado martes la mayor reducción de las reservas estratégicas de petróleo de su país, de 50 millones de barriles, como parte de una alianza coordinada con otros cinco grandes países para frenar los precios de los carburantes.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, recordó el martes que, como EE.UU. no forma parte de la OPEP+, no puede hablar dentro de la organización, aunque ha mantenido contactos con sus países miembros de cara al encuentro del 2 de diciembre para presionar hacia un aumento de la producción.

La OPEP+, liderada por Rusia y Arabia Saudí, aumenta su producción en 400.000 barriles diarios cada mes desde julio pasado, según su análisis de la evolución del mercado durante la recuperación de la pandemia de la covid.

La organización, integrada por 23 exportadores, además de otros aliados de fuera de la OPEP, ha rechazado aumentar su producción pese a la insistencia de Estados Unidos.