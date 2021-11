El Real Madrid recupera la pegada para el sprint final de 2021

Madrid, 25 nov (EFE).- El Real Madrid logró ayer miércoles, tras vencer 0-3 al Sheriff en Tiráspol, la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, el primer gran objetivo de la temporada, y que sirve para encarar con mayor confianza la recta final del año con siete partidos en 24 días y rivales de entidad.

El equipo que dirige el italiano Carlo Ancelotti se enfrentará en LaLiga Santander, para defender el liderato, antes de que empiece 2022, a los actuales segundo -Real Sociedad-, tercer -Sevilla, este domingo- y cuarto clasificado -Atlético de Madrid-, además de al octavo -Athletic Club- en dos ocasiones. El último duelo antes del parón navideño será recibir al Cádiz en el Santiago Bernabéu.

Calendario exigente, al que hay que añadir el encuentro del próximo 7 de diciembre frente al Inter de Milán en el que se juega la primera plaza del grupo de ‘Champions’, del que el Real Madrid podría salir certificando su favoritismo al título liguero.

Para ello parece haber recuperado una de sus grandes bazas esta temporada, sobre todo en un inicio fulgurante en el campeonato doméstico: la pegada. Cuatro tantos al Granada y tres al Sheriff tras el último parón de selecciones. Con el añadido de que no han dependido de otro momento de forma espectacular del francés Karim Benzema, ya que han sido anotados por siete futbolistas diferentes.

Uno de ellos, el que puso la primera piedra contra el Sheriff, lo hizo David Alaba. El austríaco se convirtió en el primer defensa del Real Madrid en anotar un tiro libre directo desde que lo hiciera Roberto Carlos en febrero de 2004 frente al Bayern de Múnich, según reflejó la empresa de datos Opta.

Pero el líder de la zaga para Ancelotti hizo saltar las alarmas tras marcharse lesionado. Lo que parecía una molestia muscular y no querer tomar riesgos, el italiano desveló que sufre un “pequeño esguince de rodilla”, aunque es optimista. De las pruebas que pase mañana viernes dependerá su presencia en los próximos compromisos.

Y también de que el Real Madrid logre la solidez defensiva que tanto se le está resistiendo a las órdenes del ‘Carleto’. Con Zidane, sobre todo en su segunda etapa, el conjunto blanco se caracterizaba por no encajar muchos goles, pero Ancelotti, en un cambio de filosofía al buscar más el ataque, no ha encontrado la tecla aún para que Courtois viva a gusto durante varios partidos consecutivos.

Cinco equipos de LaLiga Santander encajan menos goles que el Real Madrid (14 en 13 encuentros) y solo suma seis porterías a cero en los 18 partidos que llevamos de temporada; números que no han preocupado mientras han tenido acierto de cara a portería, pero que remediarlo, de cara a los rivales de gran entidad que le esperan al conjunto blanco, será clave para despedir 2021 como líder de la Liga.

