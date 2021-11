Decenas de migrantes muertos en el peor naufragio en años en el canal de la Mancha

Con más detalles de las víctimas ///Calais, Francia, 25 Nov 2021 (AFP) - Al menos 27 migrantes murieron el miércoles en un naufragio frente a las costas del norte de Francia, punto de salida de las travesías hacia las costas del Reino Unido, en una tragedia que ha estremecido a las autoridades de París y Londres."Francia no dejará que la Mancha se convierta en un cementerio", dijo el miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, que evocó un balance de 31 muertos, después rebajado por el ministerio de Interior a 27 fallecidos y 2 rescatados.El mandatario francés pidió el "refuerzo inmediato de los medios de la agencia Frontex en las fronteras exteriores de la Unión Europea", y una "reunión de urgencia de los ministros europeos concernidos por la cuestión migratoria"."Conmocionado, indignado y profundamente entristecido" por lo sucedido, el primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que quería "hacer más" con Francia para frenar estas travesías ilegales y evocó "problemas para convencer a algunos de nuestros socios, sobre todo los franceses".La fiscalía abrió una investigación por varios delitos, entre ellos "homicidio". El ministro de Interior francés, Gerald Darmanin, aseguró que cuatro traficantes "directamente relacionados" con la tragedia habían sido detenidos.La fiscal de Lille, Carole Etienne, indicó a AFP que entre las víctimas figuraban 17 hombres, siete mujeres y "tres jóvenes", sin precisar el género. Los dos rescatados son "aparentemente un somalí y un iraquí", añadió.La alcaldesa de Calais, Natacha Bouchart, había señalado que una víctima estaba embarazada.Dejando de lado las tensiones por esta y otras cuestiones, Macron y Johnson hablaron por teléfono y "coincidieron en la urgencia de aumentar sus esfuerzos conjuntos para impedir estos cruces y hacer todo lo posible para impedir la acción de bandas que ponen vidas en riesgo", dijo un portavoz de Downing Street.Previamente, los dos países se habían comprometido a reforzar su cooperación, tras la llegada el 11 de noviembre de 1.185 migrantes a las costas inglesas, un récord.El balance del naufragio del miércoles supera por sí solo la cifra total de fallecidos en el canal de la Mancha desde 2018, cuando comenzó a aumentar el número de migrantes que intentan alcanzar las costas británicas a bordo de pequeñas y precarias embarcaciones, ante la mayor vigilancia en los puertos y en el túnel que une Francia e Inglaterra.Antes de este naufragio, el balance de 2021 era de tres muertos y cuatro desaparecidos. En 2020, seis personas perdieron la vida y otras tres desaparecieron. En 2019, se registraron cuatro muertos."Las personas mueren en la Mancha, que se está convirtiendo en un cementerio a cielo abierto, como el Mediterráneo", dijo Pierre Roques, coordinador de una asociación de migrantes en Calais.- 50 personas a bordo - Los navíos de rescate con los cuerpos de las víctimas llegaron por la noche a Calais y estbaan siendo trasladados hacia un instituto forense de Lille para hacer la autopsia.El drama se produjo en una pequeña y endeble embarcación hinchable, con poca estabilidad en cuanto está cargada y hay oleaje, dijeron los equipos de rescate.Una fuente cercana al caso indicó que a bordo iban unas 50 personas. Según la prefectura marítima local, tres helicópteros y tres barcos participaban en las labores de búsqueda.Unas cincuenta personas se reunieron en la noche cerca del puerto de Calais con pequeñas velas en recuerdo a los fallecidos.La Agencia de la ONU para los Refugiados, "conmocionada y alterada", estimó que "solo los esfuerzos coordinados y solidarios (...) permitirán prevenir nuevas tragedias".El jueves a primera hora, el primer ministro francés, Jean Castex, dirigirá una reunión interministerial para abordar la situación."Mis pensamientos están con los numerosos desaparecidos y heridos, víctimas de (...) criminales que se aprovechan de su angustia y miseria", tuiteó.El responsable de la prefectura marítima de la Mancha y el Mar del Norte, Philippe Dutrieux, había advertido el viernes a la AFP que estas travesías de migrantes a bordo de pequeñas embarcaciones se duplicaron en los últimos tres meses.Hasta el 20 de noviembre, 31.500 migrantes zarparon de las costas francesas desde enero y 7.800 fueron rescatados, afirmó Dutrieux, quien apuntó que la tendencia no se redujo pese a la bajada de temperaturas.El Reino Unido, que acusó meses atrás a Francia de no hacer lo suficiente para detener la llegada de migrantes a sus costas, asegurá que 22.000 lograron cruzar el Canal de la Mancha en los 10 primeros meses del año.sm-zap-zl/tjc/es/dbh/dga -------------------------------------------------------------