Cultura.- 'El buen patrón', 'Madres Paralelas', 'Maixabel' y 'Reyes de la noche', favoritas a los Premios Feroz 2022

25-11-2021 (I-D) El actor Brays Efe, la directora de AICE, María Guerra; a vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y la actriz Elena Rivera, en la gala de lectura de candidatos de la IX edición de los Premios Feroz, en el Auditorio de Zaragoza, a 25 de noviembre de 2021, en Zaragoza, Aragón (España). La Asociación de Informadores Cinematográficos de España, AICE, revela hoy su lista de producciones audiovisuales candidatas al Premio Feroz 2022, que se celebrarán el sábado 29 de enero en el Auditorio de Zaragoza con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza.



ZARAGOZA, 25 (CulturaOcio)



Las películas 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, 'Madre Paralelas', de Pedro Almodóvar, y 'Maixabel', de Icíar Bollaín, y la serie 'Reyes de la noche', de Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, parten como las grandes favoritas a los IX Premios Feroz, la primera con nueve nominaciones, las otras dos con ocho y 'Reyes de la noche' con cuatro.



La gala de entrega se celebrará el próximo 29 de enero, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, donde este jueves, se ha dado a conocer la lista de nominados por parte de los actores Brays Efe y Elena Rivera. Al acto ha asistido también la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra.



En el apartado de películas, 'El buen patrón' ha sido el que más candidaturas ha acumulado, en total nueve: mejor cinta de comedia; mejor dirección, con Fernando León de Aranoa; mejor actor protagonista de una película, con Javier Bardem; mejor actriz de reparto, con Almudena Amor; mejor actor de reparto, con Celso Bugallo y Manolo Solo; mejor guión, de Fernando León de Aranoa; mejor música original, de Zeltia Montes, y mejor tráiler, de Maurits Malschaert y Mick Aerts.



A este trabajo le sigue 'Madre Paralelas', de Pedro Almodóvar, con ocho nominaciones, incluyendo la de mejor película dramática y mejor director. Además opta a la mejor actriz protagonista de una película, con Penélope Cruz; mejor actriz de reparto de una película, con Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit Mejor; mejor música original, de Alberto Iglesia; mejor tráiler, a cargo de Alberto Leal, y mejor cartel, de Javier Jaén _ cartel A.



'Maixabel' también suma ocho candidaturas, entre ellas, la de mejor película dramática y mejor dirección, con Icíar Bollaín. Asimismo, están nominados Blanca Portillo y Luis Tosar, como mejores actores protagonistas, y Urko Olazabal a mejor actor de reparto. A éstas se unen tres candidaturas más: mejor guión --Isa Campo e Icíar Bolláin--, mejor música original --Alberto Iglesias-- y mejor tráiler --Rafa Martínez--.



Por su parte, 'Libertad' tiene cuatro nominaciones: mejor película dramática, mejor dirección y mejor guión, con Clara Roquet, y mejor cartel para Jordi Trilla.



Con tres nominaciones está 'El amor en su lugar (Love Gets a Room)' y 'Tres'. La primera opta a mejor dirección, con Rodrigo Cortés; mejor guión, con Rodrigo Cortés y David Safier, y mejor música original, para Víctor Reyes. La segunda opta a mejor película dramática; mejor actriz protagonista --Marta Nieto-- y mejor guión, con Juanjo Giménez y Pere Altimira.



Con dos nominaciones están: 'La abuela', en la categoría de mejor tráiler, de Miguel Trudu; y mejor cartel, de Octavio Terol y Jorge Alvariño; 'Chalavas', por 'mejor película de comedia' y 'mejor actriz de reparto', con Carolina Yuste; 'Las leyes de la frontera', por mejor actor de reparto, con Chechu Salgado, y mejor tráiler, con Miguel Ángel Sanantonio; 'El sustituto', a mejor actor protagonista, con Ricardo Gómez, y mejor actor de reparto, para Pere Ponce; y 'La vida era eso', a mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto, para Petra Martínez y Anna Castillo, respectivamente.



Por último, en este apartado, Tamara Casellas, de 'Ama', está nominada a mejor actriz protagonista; 'El cover', a mejor película de comedia'; 'Destello bravío', a mejor cartel, con Beatriz Riber y Santiago Cubides; 'Dos', a mejor cartel, de Pablo Sánchez; 'Un efecto óptico', a mejor película de comedia; 'Espíritu sagrado', candidata a mejor película dramática; Roberto Álamo, de 'Josefina', a mejor actor protagonista de una película; 'La hija', a mejor música original, con Vetusta Morla; 'Mediterráneo', a mejor actor protagonista, con Eduard Fernández, y 'Sis dies corrents', a mejor película de comedia.



SERIES



En el capítulo de series, 'Reyes de la noche' acumula el mayor número de nominaciones, a mejor serie de comedia, creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido; a mejor actor protagonista, con Javier Gutiérrez, y a mejores actores de reparto, para Itsaso Arana y Alberto San Juan.



En la categoría de mejor serie de comedia 'Reyes de la noche' compite con 'Maricón perdido', de Bob Pop; 'Venga Juan', de Diego San José, y 'Vida perfecta', de Leticia Dolera.



'Cardo' tiene tres nominaciones: a mejor serie dramática, a mejor actriz protagonista, con Ana Rujas, y mejor actriz de reparto, con Yolanda Ramos. En la categoría de serie dramática están también: 'La Fortuna', de Alejandro Amenábar; 'Hierro', de Pepe Coira; 'Historias para no dormir', creada por Alejandro Ibáñez y Victor García, y 'El tiempo que te doy', de Nadia de Santiago, Pablo Santidrián e Inés Pintor.



Candela Peña, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago y Maribel Verdú completan la lista de nominadas a mejor actriz protagonista de serie. En el caso de los actores, en esta categoría están: Javier Cámara, por 'Venga Juan'; Álvaro Cervantes, por 'El tiempo que te doy'; Darío Grandinetti, por 'Hierro'; Daniel Grao, por 'Hit' y Javier Gutiérrez, por 'Reyes de la noche'.



Para mejor actor de reparto, se ha nominado a Enric Auquer, por 'Vida perfecta'; Karra Elejalde, por 'La Fortuna'; Adam Jezierski, por 'Venga Juan'; Miguel Rellán, por 'Maricón perdido', y Alberto San Juan, por 'Reyes de la noche'.



Las nominadas a mejor actriz de reparto en serie son Itaso Arana, por 'Reyes de la noche'; Najwa Nimri por 'La casa de papel'; Candela Peña, por 'Maricón perdido'; María Pujalte, por 'Venga Juan' y Yolanda Ramos por 'Cardo'.



PREMIOS ARREBATO



La presidenta de la AICE, María Guerra, ha informado de que las cinco candidaturas al Premios Feroz Arrebato de Ficción y al Premio Feroz Arrebato de No Ficción se anunciarán el 21 de diciembre y el Premio Feroz de Honor el día 16 de ese mismo mes. Asimismo, ha recordado que en el Festival de Cine de San Sebastián ya se dio a conocer que la película de Jonás Trueba, 'Quién lo impide', es la ganadora del Premio Feroz Zinemaldia.



Por su parte, la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha agradecido la apuesta por esta ciudad para celebrar la gala de estos premios. En esta línea, ha dicho que el Consistorio ha trabajado para atraer rodajes de películas y series con una ordenanza para minimizar lo máximo posible costes y agilizar los trámites administrativos y con la creación de nuevos festivales, como Saraqusta Film Festival o el Campus de Cine y Series 'La Inmortal'.



Además, ha recordado que en torno a los Premios Feroz, con la colaboración de la Filmoteca de Zaragoza, se han organizado hasta enero actividades para todos los públicos amantes del séptimo arte y de las series.