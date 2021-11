Corretja: "La Copa Davis le va como anillo al dedo a Carlos Alcaraz"

Carlos Alcaraz, en una imagen de archivo.- EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Madrid, 25 nov (EFE).- Alex Corretja, excapitán de Copa Davis, declaró este jueves que la competición que se disputa en Madrid le "va como anillo al dedo" a Carlos Alcaraz, el joven tenista español que está siendo la revelación de la temporada.

Sin Rafael Nadal y Roberto Bautista, España defiende su título de Copa Davis en Madrid con un equipo compuesto por Marcel Granollers, Pablo Carreño, Feliciano López, Albert Ramos y el jugador revelación de la temporada, Carlos Alcaraz.

"España siempre es un equipo potente en tenis. Es obvio que no tener a Rafael Nadal, que es un gigante, puede afectar, pero sin querer trasladar presión a Carlos Alcaraz su irrupción es una gran ilusión y genera unas expectativas que hace tiempo no tenemos", comentó Corretja.

"Yo creo que la Copa Davis le va como anillo al dedo a Alcaraz. Transmite energía y pasión y es alguien que te hace levantarte de la silla. Deberá aprender a no gastar más energía de la que genera, porque en esta competición te dejas llevar por el corazón y tienes que ganar con la cabeza", declaró el extenista, que participó en un evento de LaLiga celebrado en el Madrid Arena, sede de la Copa Davis.

En la fase de grupos España se enfrenta a Rusia y Ecuador. El primer clasificado del grupo pasará a cuartos de final, lo que hará también el segundo si es uno de los dos mejores entre los seis grupos.

"Será interesante pero no creo que sea el máximo favorito como hace dos años. Rusia no hay duda que es el equipo más completo y complejo, por eso hay que hacer una buena eliminatoria y esperar", concluyó.