Corovonavirus.- Portugal supera por segundo día consecutivo los 3.000 casos de COVID-19

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El balance diario de la pandemia de COVID-19 en Portugal ha rebasado por segundo día consecutivo los 3.000 positivos, después de que el miércoles se registrasen los peores datos desde finales de julio y en pleno debate sobre la necesidad de adoptar nuevas restricciones que permitan contener la tendencia al alza de los contagios.



Portugal, que acumula más de 1,1 millones de positivos desde el inicio de la pandemia, se acerca ya a los 50.000 casos activos. La cifra de fallecidos se ha actualizado con 15 muertes más, mientras que los enfermos ingresados en cuidados intensivos son más de un centenar.



La región de Lisboa y Valle del Tajo, con 1.096 contagios adicionales, encabeza el balance de este jueves, por delante de la zona Norte, donde la Dirección General de Salud ha registrado otros 696 positivos, y de la parte Centro, donde se han notificado otros 696.



El Gobierno de Portugal ha recordado en estos últimos días la importancia de no bajar la guardia y seguir avanzando en la campaña de vacunación, si bien quedan por aclarar las medidas que adoptará el Ejecutivo de António Costa para contener la expansión del virus. Las autoridades han descartado un nuevo confinamiento, asumiendo que la situación no es tan peligrosa como en olas anteriores.



El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ha considerado "una buena noticia" la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para que los niños de entre cinco y once años puedan recibir la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech contra la COVID-19.