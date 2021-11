Coronavirus.- La capital de Corea del Sur confirma un nuevo máximo diario de casos de coronavirus

El primer ministro dice que los hospitales de Seúl "casi han alcanzado un punto en el que no podrán aceptar a pacientes"



La capital de Corea del Sur, Seúl, ha registrado este jueves un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, en medio de un nuevo repunte de las cifras en el país asiático desde el inicio de la retirada de restricciones impuestas frente a la pandemia desde el 1 de noviembre.



La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea (KDCA) ha indicado que durante las últimas 24 horas se han notificado 3.938 contagios y 39 muertos, lo que eleva las cifras totales a 429.002 y 3.401, respectivamente, con un total de 612 pacientes en estado crítico, una nueva cifra récord en el país.



Del total, Seúl ha confirmado un total de 1.760 casos, mientras que por detrás se sitúan las provincias de Gyeonggi e Incheon, situadas en los alrededores de la capital, con 1.102 y 260 positivos, respectivamente, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.



En este sentido, el primer ministro surcoreano, Kim Boo Kyum, ha alertado de que "el área de la capital casi ha alcanzado un punto en el que los hospitales no podrán aceptar a pacientes con COVID-19", por lo que ha abogado por aumentar el tratamiento a enfermos en sus viviendas.



"Existe la necesidad de expandir la atención en el hogar para pacientes de COVID-19 para no presionar aún más los recursos médicos y garantizar que los trabajadores sanitarios se centran en los pacientes en estado grave", ha argumentado el primer ministro.



En este contexto, el 83,9 por ciento de las camas en unidades de cuidados intensivos están ocupadas en Seúl y sus zonas circundantes, cifra que se sitúa en el 71,5 por ciento a nivel nacional.



Por su parte, el Ministerio de Educación ha recomendado a los adolescentes que se vacunen contra el coronavirus y ha resaltado que las tasas de contagio en este grupo de edad ha superado las de los adultos, tras el reinicio esta misma semana de las clases presenciales.



El Gobierno de Corea del Sur tenía pensado pasar a mediados de diciembre a la segunda fase del proceso de vuelta a la normalidad, si bien las autoridades sanitarias han advertido de que podría no ser posible si continúa la tendencia al alza en las cifras de casos y fallecidos.