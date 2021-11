Científico hondureño aboga por mejores mentores para nuevos investigadores

Fotografía de archivo en la que se registró al científico hondureño Salvador Moncada (i). EFE/J. L. Cereijido

Tegucigalpa, 24 nov (EFE).- El científico hondureño Salvador Moncada dijo este miércoles que para fortalecer el proceso de investigación en la ciencia se requiere de mejores mentores y de un aprendizaje centrado en la formulación de preguntas.

Si bien la tecnología mejora los procesos de análisis de los académicos, esta no sustituye los fundamentos del propio proceso de investigación científica, subrayó Moncada en la inauguración virtual del V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa.

Más de 600 académicos presentarán sus trabajos de investigación en el encuentro regional, organizado por el Sistema Regional de Investigación y Posgrado del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), que finalizará el próximo viernes, indicó la UNAH en un comunicado.

La jornada contará además con la participación de estudiantes de posgrado e investigadores de 24 universidades públicas de la región para compartir los resultados de la producción científica en siete temas de investigación priorizados en la agenda regional de desarrollo.

Se trata de los temas salud pública, enfermedades crónicas no transmisibles e infecciosas; desarrollo y seguridad alimentaria y nutricional; población, educación, inclusión social e interculturalidad; democracia, gobernabilidad y seguridad ciudadana; territorialidad, riesgo y desarrollo local; tecnologías, innovación y energías renovables; y cambio climático y gestión ambiental.

El rector de la UNAH, Francisco Herrera, resaltó la labor del reconocido científico Salvador Moncada, no solo por su contribución a la ciencia, sino también por ser un referente en el abordaje de la crisis ocasionada por la pandemia de covid-19 y como líder de opinión con relación a las dificultades en temas de gobernabilidad de país y región.

Herrera también "celebró la magnitud del evento científico, resaltando la amplia participación de estudiantes de posgrado, profesores e investigadores de la región, potenciada por la modalidad virtual en la que se desarrolla el encuentro", señaló la UNAH.

Entre los participantes también figuraron autoridades del CSUCA, la vicerrectora académica hondureña Belinda Flores, y el director del Sistema de Estudios, Armando Euceda.