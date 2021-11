Chile.- El diputado chileno Johannes Kaiser dimite tras la polémica por sus dislates racistas y misóginos

Kast pide a sus parlamentarios que cuiden las formas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El diputado electo del ultraderechista Partido Republicano de Chile Johannes Kaiser ha presentado este miércoles su renuncia después de la polémica surgida tras conocerse una serie de declaraciones misóginas y racistas que lanzó a través de redes sociales.



"Después de un proceso de reflexión y de comprender que mis dichos pueden dañar a nuestro porvenir, he tomado la decisión de dejar las filas del Partido Republicano de manera indeclinable", ha dicho Kaiser, conocido 'youtuber', creador del canal El Nacional-Libertario desde el que lanza toda suerte de disparates.



En un comunicado, Kaiser ha dicho que ha tomado la decisión de manera voluntaria y ha pedido a las más de 26.000 personas que le votaron en las parlamentarias del pasado 21 de noviembre que confíen en el candidato presidencial del partido, José Antonio Kast, para la segunda vuelta prevista para el 19 de diciembre.



"El es inocente de todos los dichos que alguna vez formulé", ha manifestado un Kaiser, quien llegó incluso a cuestionar el derecho de la mujer al voto por elegir a esos partidos "que traen" a esos inmigrantes que, dice, luego las violan.



"Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que traen a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea", dijo.



Entre otras de sus barrabasadas están las que ridiculizan las agresiones sexuales --"los hombres que violan mujeres feas merecen una medalla" o "esas feministas que aparecen ahora diciendo haber sido violadas y que no denunciaron a tiempo a sus agresores son cómplices"--, o aquellas que celebran las atrocidades de la dictadura del general Augusto Pinochet, --"estaban bien fusilados esa gente en Pisagua"--.



REUNIÓN DE KAST CON SUS PARLAMENTARIOS



Tras esta polémica, Kast ha mantenido una reunión con sus parlamentarios para marcar su línea de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y les ha llamado al orden para que cuiden las formas antes de la cita del 19 de diciembre.



Así, se ha apuntado a estar al tanto de no perjudicar la imagen del candidato y rehuir de polémicas innecesarias, según ha detallado un asistente al evento a la cadena de televisión T13.



Del mismo modo, se ha alertado de que a aquellos parlamentarios más expuestos a los medios de comunicación se les intentará poner en situaciones comprometidas y se buscarán, dicen, declaraciones que puedan dañar la imagen de Kast.



El Partido Republicano ha visto con preocupación la polémica surgida alrededor de la figura de Kaiser y sus declaraciones y, según apunta la fuente consultada por la cadena de televisión chilena, los organizadores le habrían pedido que no acudiera al encuentro y que, tras su dimisión, guarde un perfil bajo en redes sociales, alejado del candidato.