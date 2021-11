Chile.- Chile prorroga por tercera vez el estado de emergencia en las regiones de La Araucanía y Biobío

El Gobierno carga contra el candidato presidencial Boric por votar contra la extensión de la medida



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Diputados y el Senado de Chile han aprobado por tercera vez la prórroga del estado de emergencia en las regiones de La Araucanía y Biobío, escenario en las últimas semanas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.



Así, la medida se extenderá por otros quince días más, a partir de este sábado, cumpliendo con la solicitud del Gobierno de Chile, que pidió ampliar el estado de emergencia para aumentar sus capacidades de seguridad asegurándose la presencia de los militares en las provincias de Malleco y Cautín --en La Araucanía-- y de Arauco --en Biobío--.



En la Cámara de Diputados la votación se ha saldado con 80 votos a favor, 53 en contra y seis abstenciones; mientras que en la cámara alta se ha producido un empate a 16, que más tarde se ha roto en una segunda votación, donde los apoyos se han mantenido pero ha habido una abstención y un senador no ha ejercido su voto, recoge el diario chileno 'La Tercera'.



El estado de emergencia se puso en marcha el 12 de octubre y, tras los primeros quince días, el presidente chileno, Sebastián Piñera, extendió la medida de forma independiente, pero ya una vez cumplida esa primera prórroga sí que debía acudir al Parlamento para ampliarla.



El pasado 9 de noviembre el Congreso chileno respaldó la propuesta del presidente para la extensión de la medida desde el 11 hasta el 26 de noviembre.



"Este estado de emergencia no es contra un pueblo determinado, es justamente contra aquellas cosas que le molestan y duelen al Chile profundo en todas las regiones del país: crimen organizado, uso de armas, drogas, narcotráfico, robo de vehículos y madera", aseveró el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, ante los parlamentarios.



Por su parte, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, defendió que el Gobierno de Chile "quiere establecer la paz" y remarcó su obligación de "defender a las familias" de la zona que "viven permanentemente atacadas por quienes hoy, encapuchados, con armas de fuego, las atacan, atacan a las policías y a los militares".



VOTO EN CONTRA DE BORIC



La votación en la Cámara de Representantes se ha llevado a cabo apenas tres días después de la celebración de elecciones presidenciales en Chile, cuyos resultados emplazaron al representante del Frente Amplio, Gabriel Boric, y al del Partido Republicano, José Antonio Kast, a una segunda vuelta.



Así, Boric ha votado en contra de prorrogar el estado de emergencia en la zona, ante lo que el Gobierno ha saltado para criticar que el candidato presidencial aparece en los matinales "reuniéndose con las víctimas de la violencia" pero que no da un paso al frente cuando su discurso debe "transformarse en acciones concretas".



"Ese discurso cuando tiene que transformarse en acciones concretas se queda finalmente solamente en un discurso porque hoy día él votó en contra de las victimas", ha lamentado el jefe de Gabinete.



Por su parte, Boric ha argumentado su negativa a la prórroga de la medida en que no se puede seguir con "las mismas recetas que han profundizado la violencia" y ha reiterado su "respeto" a las víctimas de la violencia y la delincuencia.



"La solución no es más violencia, la solución es reorganización de las policías, perseguir a quienes delinquen y que quienes delinquen estén donde corresponde, tras las rejas", ha zanjado el candidato a la Presidencia chilena.