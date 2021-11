Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, ingresado de urgencia en un hospital madrileño

09-09-2019 Camilo Blanes, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Preocupación en torno al estado de salud del hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, que como desvela en exclusiva la revista Semana ha sido ingresado de urgencia en un hospital madrileño. Aunque no han trascendido los motivos de esta hospitalización, se especula con que sus adicciones podrían haber sido las causantes y, aunque grave, el cantante permanece estable. Su madre Lourdes Ornelas, apenas se separa de su lado y, por el momento, no se ha pronunciado sobre este inesperado golpe.



Incapaz de levantar cabeza desde el fallecimiento de su padre en septiembre de 2019, Camilo Blanes estaría atravesando un complicado momento tanto a nivel personal como laboral - ya que su carrera musical no despega como le gustaría - y hace tan solo unas semanas publicaba en sus redes sociales unos impactantes vídeos caminando desubicado a altas horas de la madrugada por el medio de una autopista.



Unas impactantes imágenes que activaban de nuevo las alarmas en torno a la presunta adicción de Camilín al alcohol y a diferntes sustacias y tras las que Lourdes Ornelas, desesperada, confesaba su preocupación, desvelando que aunque quería ingresarlo en un centro para que su hijo volviese a ser el de siempre, en España no podía hacerlo sin el consentimiento del joven.



Y este miércoles, coincidiendo con su 38 cumpleaños y cumpliendo con los peores presagios - al parecer, después de varios días de fiesta con amigos - Camilo era ingresado de urgencia en un hospital madrileño y, como informa Semana, su estado es de cierta preocupación aunque permanece estable. Por el momento no ha trascendido más información sobre la gravedad del hijo de Camilo Sesto, aunque sí se sabe que es su madre quien está a su lado en estos complicados momentos.