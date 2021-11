Burkina Faso.- Burkina Faso dice que "trabaja" para que el convoy militar francés bloqueado llegue a su destino

30-12-2018 Militares de Francia coordinándose con efectivos africanos en el marco de la Operación Barkhane POLITICA EUROPA FRANCIA MINISTERIO DE DEFENSA DE FRANCIA



El ministro de Exteriores burkinés insta los manifestantes a "no equivocarse" en su lucha ya que Francia es un "país amigo"



El Gobierno de Burkina Faso ha aseverado este miércoles que "trabaja" para que el convoy militar francés que estuvo bloqueado durante varios días por manifestantes llegue a su "destino" en la región maliense de Gao.



El convoy, parte de la operación militar antiterrorista francesa en el país, fue bloqueado hace una semana por una multitud de jóvenes desencantados con la presencia francesa en la región, tras lo que ahora espera resguardado por las autoridades para su camino pero se encuentra aún en territorio burkinés, mientras las autoridades "están trabajando para su salida", según ha asegurado el ministro de Exteriores del país africano, Alpha Barry.



El jefe de la diplomacia burkinesa ha instado a los manifestantes que retuvieron el convoy en la ciudad de Kaya, en la región Centro-Norte, a "no equivocarse en su lucha", en este caso marcando como objetivo a Francia, al que ha defendido como un país "amigo y socio".



En este contexto, ha condenado la difusión en redes sociales de informaciones que indican que "los cargamentos transportados por el Ejército francés están destinados a armar a los terroristas". "No es el caso", ha garantizado, para precisar que el convoy que fue retenido "está destinado a las fuerzas francesas con base en Gao" y es uno "regular y habitual, escoltado por la Gendarmería Nacional".



Así, ha insistido en que "no es la primer vez que un convoy francés" atraviesa Burkina Faso ya que han cruzado el territorio "más de 20 convoyes en los últimos años" en el marco del acuerdo que mantienen los países.



Barry ha ahondado en todos los pactos que tiene Burkina Faso con Francia y ha destacado la "importante cooperación militar que existe desde la época colonial", recoge la agencia de noticias AIB.



Tras explicar esto, el ministro de Exteriores ha expresado que, no obstante, comprende el "enfado" de algunas personas con la situación de "deterioro" en la seguridad del país", pero ha llamado a la población "a la comprensión" y la "calma" ante la situación, que "se maneja en la cúpula del Estado".



Las protestas en el país y el bloqueo del convoy han tenido lugar después del ataque a un destacamento de la Gendarmería en el norte del país, en Inata, que dejó más de 60 muertos. Otro suceso similar en la zona ha dejado otros 20 muertos, entre ellos nueve agentes.



Los manifestantes claman contra la inseguridad, mientras que la oposición dio recientemente un mes de plazo al presidente, Roch Marc Christian Kaboré, para que encuentre soluciones al deterioro de la seguridad y amenazó con convocar manifestaciones para exigir su dimisión "inmediata". En este contexto, las autoridades han suspendido los servicios de Internet.



El país africano ha experimentado en términos generales un aumento significativo de los ataques desde el año 2015. Estos, obra tanto de la filial de Al Qaeda como de la de Estado Islámico en la región, han contribuido también a incrementar la violencia intercomunitaria y han hecho que florezcan los grupos de autodefensa, a los que el Gobierno burkinés ha sumado en los últimos meses a 'voluntarios' para que ayuden en la lucha antiterrorista.