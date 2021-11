Brasil descarta el "vergonzoso" impuesto a los turistas que visiten Argentina

El ministro de Turismo de Brasil, Gilson Machado. Foto de archivo. EFE/Ballesteros

Río de Janeiro, 25 nov (EFE).- El ministro de Turismo, Gilson Machado, afirmó este jueves que el Gobierno brasileño desistió de imponer un impuesto sobre las operaciones financieras de los turistas que viajen a Argentina, en reciprocidad a la "vergonzosa" tasa que se les cobra a los argentinos que visitan Brasil.

"No vamos a bajar al nivel que Argentina llegó y no vamos a cobrar nada", dijo Machado en rueda de prensa virtual a corresponsales extranjeros en Brasil, entre ellos de la Agencia Efe.

El ministro admitió que el cobro del impuesto llegó a ser pensado por el Gobierno brasileño como una forma de aplicar la reciprocidad pero que finalmente la idea fue descartada, para dejar claro que Brasil defiende el libre flujo, principalmente entre los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

"A diferencia de Argentina, (el presidente brasileño, Jair) Bolsonaro decidió que no restringirá ningún derecho de movilidad de los ciudadanos. Es una vergüenza que Argentina les imponga un impuesto a sus ciudadanos por viajar", afirmó.

De acuerdo con Machado, la imposición de un impuesto a la circulación no es compatible con el gran aprecio por la libertad que tiene Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña.

"Llegamos a pensar en la reciprocidad, pero, como gesto democrático, desistimos de imponerle al ciudadano una tasa sobre sus gastos en tarjeta de crédito para viajar a otro país, especialmente si es vecino y miembro del Mercosur, en el que el libre flujo está garantizado", agregó.

En septiembre pasado, el propio Machado amenazó con aplicarles la misma tasa a los brasileños que visiten el país vecino y pidió que Argentina elimine el impuesto a los argentinos que ingresan a Brasil.

"Estamos estudiando también cobrarle a los brasileños que van para Argentina ese 30%. Quien se va a beneficiar va a ser Chile, Paraguay, Uruguay. Entonces que (el gobierno argentino) revise esas posición de cobrarle a un ciudadano argentino el 30% de los gastos de la tarjeta de crédito para venir a Brasil", alegó entonces.

Mediante el llamado Impuesto PAIS, el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, el Gobierno argentino cobra desde 2019 una tasa del 30 % sobre las operaciones en moneda extranjera de los argentinos en sus tarjetas de crédito, lo que afecta principalmente a quienes viajan al exterior.