Baloncesto/NBA.- Ricky Rubio sigue en mala racha con Cleveland y Willy Hernangómez vuelve a brillar con Nueva Orleans

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El base Ricky Rubio y el pívot Willy Hernangómez tuvieron buenas actuaciones en la jornada de este miércoles en la NBA, aunque con distinto premio, ya que el catalán no pudo ganar con Cleveland Cavaliers y el madrileño sí lo hizo con Nueva Orleans Pelicans.



Los Cavaliers continúan en una mala dinámica de resultados y encajaron su quinta derrota consecutiva al perder ante seguramente el mejor equipo del momento, Phoenix Suns, que se impusieron por 115-120 para alargar a 14 su racha de victorias seguidas.



El director de juego de El Masnou, que se medía a una de sus franquicias en la NBA, volvió a aportar puntos a los 'Cavs' con 15, aunque no tuvo su mejor noche en el lanzamiento, con 5/20 en tiro, entre ellos un discreto 2/8 en triples, mientras que repartió cinco asistencias.



Además, le falló la muñeca en la suerte de los tiros libres en los compases decisivos de un partido igualado al que los Suns llegaron por delante a falta de ocho segundos (114-117). Entonces, en el carrusel de tiros libres, el base español sólo pudo anotar uno de los cuatro de los que dispuso y no pudo presionar la victoria visitante, liderada por Devin Booker (35 puntos) y Chris Paul (17 y 12 asistencias).



Por su parte, Willy Hernangómez parece que empieza a contar más en la rotación de Nueva Orleans Pelicans y jugó por tercer partido seguido, el segundo consecutivo en el que participó con más de 22 minutos en pista donde pudo aportar en la contundente victoria de su equipo por 127-102 ante Washington Wizards.



En un partido que siempre controlaron los locales, el pívot madrileño tuvo de nuevo una buena actuación tanto en ataque con 13 puntos y cuatro asistencias, como en defensa con seis rebotes defensivos de los siete que capturó, tres robos y dos tapones.



Además, su hermano Juancho también dispuso de minutos con Boston Celtics, aunque en su caso fueron poco más de tres, en los que pudo anotar tres puntos en clara la derrota por 104-123 de Brooklyn Nets.



--ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



RICKY RUBIO: 15 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes y 1 robo.



WILLY HERNANGÓMEZ: 13 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 2 tapones.



JUANCHO HERNANGÓMEZ: 3 puntos y 1 rebote.