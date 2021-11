AMP2.- Rusia.- Aumentan a 52 los muertos en un accidente en una mina del norte de Rusia, que deja 51 heridos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Al menos 52 personas han muerto y más de 51 han resultado heridas este jueves a causa de un accidente en una mina en la provincia rusa de Kemerovo, situada en Siberia, según han confirmado las autoridades regionales.



El fiscal general adjunto, Dimitri Demeshin, ha indicado que "probablemente ha sido una explosión de metano resultante de una chispa", y ha agregado que el incidente "ha traumatizado a la gente que no ha podido salir". En el momento del suceso había unas 285 personas en la mina, situada en la localidad de Belovo, si bien las autoridades estiman que 35 todavía seguirían atrapadas en su interior.



Demeshin ha informado de que un grupo de representantes del Comité de Investigación de Rusia se han desplazado al lugar para investigar las causas del suceso.



Poco después del suceso, el gobernador de Kemerovo, Sergei Tsiviliov, ha decretado un luto de tres días por los mineros muertos. Además, se ha desplazado hasta la zona para reunirse con los familiares de las víctimas y los mineros.



No obstante, ha manifestado que por el momento no se ha podido establecer comunicación con los mineros atrapados y ha agregado que en el lugar trabajan más de 150 miembros de los equipos de rescate, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik. La operación de rescate, sin embargo, ha quedado paralizada por el momento debido a la concentración de gas metano.



El suceso ha tenido lugar en torno a las 8.30 horas (las 2.30 horas en la España peninsular e islas Baleares) en la mina Listvyazhnaya. Preguntado por la posibilidad de rescatar con vida al resto de mineros atrapados, el ministro interino de Emergencias, Alexandr Chuprián, ha indicado que los equipos de respiración de los trabajadores solo están diseñados para durar cuatro horas.