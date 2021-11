AMP.- Rusia.- Al menos once muertos y más de 40 heridos en un accidente en una mina del norte de Rusia

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Al menos once personas han muerto y más de 40 han resultado heridas este jueves a causa de un accidente en una mina en la provincia rusa de Kemerovo, situada en Siberia, según han confirmado las autoridades regionales.



El Gobierno de Kemerovo ha indicado en un comunicado que, tras recuperar los restos de una nueva víctima, "la cifra de fallecidos ha ascendido a once", mientras que el gobernador, Sergei Tsiviliov, ha indicado que cuatro de los 43 heridos se encuentran en estado crítico. En el momento del suceso había unas 285 personas en la mina, situada en la localidad de Belovo, si bien las autoridades estiman que 35 todavía seguirían atrapadas en su interior.



Poco después del suceso, Tsiviliov ha decretado un luto de tres días por los mineros muertos. Además, se ha desplazado hasta la zona para reunirse con los familiares de las víctimas y los mineros.



No obstante, ha manifestado que por el momento no se ha podido establecer comunicación con los mineros atrapados y ha agregado que en el lugar trabajan más de 150 miembros de los equipos de rescate, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



Por el momento se desconocen las causas del suceso, que ha tenido lugar en torno a las 8.30 horas (las 2.30 horas en la España peninsular e islas Baleares) en la mina Listvyazhnaya. El Comité de Investigación ruso ya ha confirmado la apertura de una investigación.