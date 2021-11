Alemania.- El Bundesbank alerta del riesgo de incubar una burbuja inmobiliaria en Alemania

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Bundesbank, el banco central de Alemania, ha señalado que la escalada de los precios de los inmuebles, que se encuentran en promedio entre un 10% y un 30% por encima de lo justificable por fundamentales, representa una vulnerabilidad específica para la estabilidad financiera del país, junto con los elevados niveles de deuda acumulados y el riesgo de una subida de los tipos de interés en respuesta a la inflación.



La vicepresidenta del Bundesbank, Claudia Buch, ha advertido de que el aumento de los precios de los inmuebles puede representar una amenaza para la estabilidad financiera cuando se otorgan más préstamos con estándares significativamente más flexibles y se espera que los precios aumenten.



En este sentido, la economista, una de las potenciales candidatas a suceder a Jens Weidmann al frente del Bundesbank, ha señalado que casi el 90% de los hogares alemanes esperan que los precios de los inmuebles residenciales sigan subiendo, si bien ha subrayado que no se está viendo una flexibilización importante de los estándares crediticios.



"Es posible que se subestime el impacto de las correcciones de precios. Nuestros cálculos muestran que los precios de los inmuebles residenciales son entre un 10% y un 30% más altos de lo que justifican sus fundamentos y también es cada vez más el caso fuera de las áreas urbanas", ha apuntado.



Como resultado, el banco central alemán ha advertido de que el valor de la garantía de los préstamos puede estar sobreestimado, añadiendo que la elevada proporción de préstamos a largo plazo e inversiones de capital en el sistema financiero alemán hace a este vulnerable al riesgo de tasa de interés, particularmente en lo que respecta al sector inmobiliario.



A este respecto, la entidad ha destacado la importancia de crear una protección suficiente en el sistema financiero contra riesgos futuros, puesto que "la próxima crisis será diferente" y no puede asumirse que las medidas de apoyo del Gobierno serán tan extensas como lo fueron en esta ocasión.



"Los agentes económicos no deben asumir que la situación inusual de los últimos años se repetirá en el futuro. De lo contrario, los riesgos pueden subestimarse sistemáticamente", ha advertido.



Para ello, Buch ha defendido que una acción preventiva eficaz puede mitigar estas repercusiones negativas y cuanto mayor sea el tamaño de los colchones de capital y más los utilicen los bancos, menor será este efecto.



"Cuanto antes se adopten las medidas preventivas y cuanto más eficaz sea la prevención, menor será el impacto negativo en el futuro", ha recordado.