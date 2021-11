Venezuela.- España constata que las elecciones en Venezuela no han cumplido estándares por los abusos contra la oposición

El Gobierno valora la participación de la mayoría de partidos políticos y pone de relieve el alto nivel de abstención



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha constatado este miércoles que las elecciones regionales y municipales celebradas el domingo el Venezuela, en las que se ha impuesto con contundencia el chavismo, no han cumplido los estándares internacionales y ha hecho un llamamiento a Gobierno y oposición a retomar el diálogo.



En un comunicado, el ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha reconocido que los comicios "no han cumplido con las expectativas democráticas aun suponiendo una mejora respecto a convocatorias anteriores", en línea con lo expresado la víspera por la misión de observación electoral enviada por la UE.



Dicha misión, señala el comunicado, "ha identificado mejoras significativas respecto a otras convocatorias electorales en el desarrollo y transparencia del proceso electoral pero no suficientes dado que persisten graves deficiencias".



Entre esas deficiencias, recuerda Exteriores, figuran "la inhabilitación arbitraria de candidatos de la oposición, el abuso de recursos del Estado, el acceso desigual a los medios de comunicación, la falta de independencia judicial y el respeto del Estado de Derecho". A esto hay que añadir, afirma "un alto grado de abstención".



Así las cosas, el Gobierno ha hecho un "llamamiento a las autoridades venezolanas a acabar con estas prácticas" así como "a retomar rápidamente las negociaciones con la oposición para garantizar que las próximas elecciones presidenciales sean plenamente libres y competidas".



Por otra parte, el Ejecutivo ha valorado que en estos comicios hayan participado "la mayoría de los partidos políticos venezolanos", en referencia al hecho de que finalmente la oposición optó por concurrir a la cita con las urnas, al contrario que en elecciones anteriores.



En este sentido, ha manifestado "su disposición a trabajar con los diferentes actores del sistema electoral para cumplir con las recomendaciones que realiza la Misión de la UE" con vistas a "asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales en futuros procesos electorales de acuerdo tanto con las autoridades como los principales actores de la oposición".



En rueda de prensa en Caracas, la jefa de la misión de la UE, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, dijo que se habían constatado irregularidades si bien en general las condiciones democráticas mejoraron en este proceso electoral, si bien se negó a calificar como justas o no las elecciones.



La misión europea ha contado con 136 observadores desplegados en los 23 estados del país y ha visitado 665 centros de votación a lo largo del país. "El alcance de la misión nos permite tener una visión completa del proceso electoral", subrayó Santos, que pidió no instrumentalizar sus conclusiones preliminares ni hacer un uso partidista.