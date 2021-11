Un libro rescata las cartas de amor de Octavio Paz a Elena Garro

El historiador y encargado del estudio Alberto Enríquez Perea habla hoy, durante la presentación del libro "Cartas de amor de Octavio Paz a Elena Garro" en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Ciudad de México, 23 nov (EFE).- El libro "Esta carta está en tus labios", presentado este martes en Ciudad de México, rescata las cartas de amor que envió Octavio Paz en 1935 a la también escritora mexicana Elena Garro, las cuales constituyen el "epistolario más personal" del nobel mexicano de Literatura.

"En esas cartas se puede ver que no podía vivir sin ella ni un solo minuto, ya quería que amaneciera para verla, dormía pensando en ella, se levantaba pensando en ella", explicó el historiador Alberto Enríquez Perea, encargado del estudio de las cartas, en el evento celebrado en un café de la capital mexicana.

"Esta carta está en tus labios", publicado por Ediciones de Lirio, recoge 23 misivas amorosas que Paz (1914-1998) envió a Garro (1916-1998) durante el verano de 1935, cuando iniciaron su noviazgo con 21 y 19 años, respectivamente.

El libro incluye tanto las cartas manuscritas como su transcripción, así como algunos estudios sobre Paz y Garro, figuras fundamentales para la historia de las letras mexicanas.

También se abordan las inquietudes del joven Paz relacionadas con la literatura y la filosofía.

Perea explicó que en esas cartas Paz explora "sentimientos íntimos como la pasión y el deseo" que luego formarán parte de su magistral obra poética.

"Con el amor de Elena sale todo aquello que todavía le faltaba: su pasión amorosa", subrayó.

"Los epistolarios de Octavio Paz nos hablan del hombre público, del intelectual, del personaje, pero es más raro los epistolarios personales. Este probablemente sea el más personal de todos", aseguró el ensayista José María Espinasa, quien prologó el libro.

El autor de "El laberinto de la soledad" y la escritora de "Los recuerdos del porvenir" se casaron en 1937, tuvieron una hija, Elena Paz Garro, pero se divorciaron en 1959 en medio de rencores y acabaron muy distanciados.

Espinasa explicó que el libro no recoge ese episodio, pues las cartas muestran un relato que "no está contaminado todavía por la vida cotidiana, el tiempo, la vejez y los desencuentros".

"Todos conocemos la historia del matrimonio Paz-Garro y alrededor hay muy buena investigación literaria, pero a veces mucho amarillismo y búsqueda de escándalo", opinó.

Los coautores de la obra expresaron su deseo de que algún día salgan a la luz las cartas con las que respondía Garro y que deberían estar entre los archivos personales de Paz.